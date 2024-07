I Borghi cantano la storia”: domenica 21 luglio, dalle 9.30 alle 18, visite narrate e musica

Durante la giornata si esibiranno il Coro Daltro Canto di Tavarnelle (Fi), la corale Puccini di Grosseto; il trio Reinecke; il trio Ensemble Tango Nuevo; la Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora, il Coro dei Minatori di Santa Fiora, la Corale Padre Corrado Vestri.



Santa Fiora: Una giornata particolare per scoprire il borgo di Santa Fiora tra musica e visite narrate: domenica 21 luglio, dalle ore 9.30 del mattino alle ore 18 del pomeriggio, appuntamento con “I borghi cantano la storia”. Protagonisti dell’evento saranno diverse formazioni musicali anche provenienti da fuori: durante la giornata si esibiranno infatti il Coro Daltro Canto di Tavarnelle (Fi), la corale Puccini di Grosseto; il trio Reinecke; il trio Ensemble Tango Nuevo. E poi le formazioni storiche del borgo amiatino: la Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora, il Coro dei Minatori, la Corale Padre Corrado Vestri. Le esibizioni sono a ingresso libero.





I “Borghi cantano la storia” è un evento di musica e di promozione del territorio ideato dall’Associazione Cori della Toscana APS in collaborazione con l’associazione nazionale Feniarco e con il sostegno della Regione, per i borghi della Toscana che fanno parte della rete "Borghi più belli d’Italia”, ma anche per i borghi che pur essendo fuori dalla rete, hanno le caratteristiche per accogliere una manifestazione che punta sulla musica popolare come strumento di valorizzazione del territorio.

In questa prima edizione sono stati scelti in tutta la Toscana tre borghi per ospitare l’evento: Fivizzano, cittadina medievale della Lunigiana in cui “I Borghi cantano la storia” si è svolto lo scorso maggio; poi il borgo amiatino di Santa Fiora (Grosseto) e successivamente sarà la volta di San Donato (Firenze). A Livello locale l’evento è stato organizzato dalla Corale Padre Corrado Vestri, associata dei Cori della Toscana, dalla Filarmonica G. Pozzi di Santa Fiora e dal Comune, con il sostegno da parte delle altre associazioni locali e di ADF -Acquedotto del Fiora SpA, che ha condiviso la mission del progetto.

“Siamo felici di aver collaborato come amministrazione comunale a questo particolarissimo evento insieme alle associazioni del territorio, - afferma Beatrice Forteschi, capogruppo in Consiglio comunale con delega alle associazioni e al volontariato – nella consapevolezza di quanto sia importante il patrimonio della musica e dei canti popolari, nell’ambito del lavoro di ricerca e riscoperta delle tradizioni e delle radici di un territorio”.

Il programma prevede a partire dalle ore 9,30 le visite narrate: nella sala del Popolo di Palazzo Sforza Cesarini, in piazza Garibaldi, si terrà la visita con approfondimento sulla nascita della contea di Santa Fiora; nella pieve delle Sante Flora e Lucilla, in piazza Arcipretura, la visita con excursus sull’arte a Santa Fiora; infine, al Museo delle Miniere, in piazza Garibaldi, il racconto “Santa Fiora e le miniere”.

La giornata proseguirà alle ore 11, con una passeggiata musicale in compagnia della Filarmonica G. Pozzi di Santa Fiora, partendo da piazza del Suffragio fino alla Peschiera, dove alle 11 e 45 si terrà la visita narrata dal titolo “L’iconografia della chiesa della Madonna delle Nevi” e alle ore 12, il concerto in Peschiera del trio Reinecke, con Daniele Fabbrini al clarinetto, Carmelo Giallombardo alla viola, Livia Zambrini al pianoforte. Alle 13 aperipranzo al parco della Peschiera con le musiche del trio Ensemble Tango Nuevo, composto da Lorenzo Nocci (sax baritono), Duccio Santi (sax tenore) e Iacopo Conte (pianoforte) - €15 euro a persona con prenotazione obbligatoria al 331 8686621.

Nel pomeriggio, alle ore 15, la festa prosegue al Parco della Peschiera dove si terrà il concerto della Filarmonica Gioberto Pozzi di Santa Fiora. Spostandosi nella Chiesa del Suffragio in via Carolina, a partire dalle 16 sarà possibile assistere al concerto del Coro DaltroCanto di Barberino Tavarnelle (Fi), che in una sorta di staffetta, canterà l’ultimo pezzo insieme alla Corale Puccini di Grosseto, la quale si esibirà poi alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla, in piazza Arcipretura, in un concerto che ha inizio alle 16 e 40.

A sua volta anche la corale Puccini chiuderà l’ultimo canto insieme alla Corale Padre Corrado Vestri che poi raggiungerà alle 17 e 20 piazzetta dell’Olmo per l'esibizione. La staffetta dei cori termina con il Coro dei Minatori che si esibirà, in piazza Garibaldi, nel concerto in programma alle ore 18.