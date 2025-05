Attualità I bambini della scuola elementare di Castiglione in visita alla motovedetta della Guardia Costiera 3 maggio 2025

3 maggio 2025 199

199 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Nella mattinata di ieri, un gruppo di alunni delle classi elementare e dell’infanzia dell’I. C. Orsino Orsini di Castiglione della Pescaia ha effettuato una visita presso gli Uffici della Guardia Costiera ed a bordo della dipendente motovedetta MV CP702, nell’ambito di un’iniziativa volta a promuovere la conoscenza delle attività istituzionali svolte dalla Guardia Costiera. Accolti dal personale dell’Ufficio Locale Marittimo, i bambini hanno potuto osservare da vicino la motovedetta e ricevere spiegazioni sulle principali funzioni operative, tra cui il soccorso in mare, la tutela dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione. Sono stati illustrati anche i dispositivi di sicurezza e le procedure adottate durante le emergenze. L’incontro ha suscitato grande interesse e curiosità nei giovani visitatori, che hanno posto numerose domande agli equipaggi, dimostrando entusiasmo e partecipazione. L’iniziativa si inserisce tra le attività di sensibilizzazione e formazione rivolte ai più giovani, con l’obiettivo di avvicinarli al mare in modo consapevole e responsabile, favorendo al contempo una maggiore conoscenza delle funzioni e delle missioni della Guardia Costiera.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità I bambini della scuola elementare di Castiglione in visita alla motovedetta della Guardia Costiera I bambini della scuola elementare di Castiglione in visita alla motovedetta della Guardia Costiera 2025-05-03T09:15:00+02:00 201 it Un’iniziativa volta a promuovere la conoscenza delle attività istituzionali svolte dalla Guardia Costiera PT1M /media/images/I-bambini-della-scuola-elementare-di-Castiglione-della-Pescaia-in-visita-alla-motovedetta-della-Guardia-Costiera-2.jpg /media/images/thumbs/x600-I-bambini-della-scuola-elementare-di-Castiglione-della-Pescaia-in-visita-alla-motovedetta-della-Guardia-Costiera-2.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Sat, 03 May 2025 09:15:00 GMT