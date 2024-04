I balneari alla manifestazione di Roma

Grosseto: I balneari alla manifestazione odierna di Roma.

«Siamo tornati in piazza - ha dichiarato il presidente provinciale SIB-CONFCOMMERCIO GROSSETO, Daniele Avvento - perché non possiamo più aspettare. Non possiamo più accontentarci delle rassicurazioni: abbiamo bisogno di atti concreti che ci facciano capire se possiamo contare ancora sul nostro lavoro o dobbiamo cominciare a pensare ad altro. L'atto concreto che serve è una legge. Oggi a Roma i balneari di tutta Italia hanno chiesto a Giorgia Meloni e al Governo tutto e al Parlamento di farla subito. La chiameremo volentieri 'Legge Meloni', ma deve essere in grado di fare chiarezza definitiva sulle concessioni demaniali marittime. Regole certe, senza le quali c'è il rischi che venga compromesso l'intero comparto turistico del Paese».