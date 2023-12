Attualità I Babbo Natale di Avis e Admo con Argia per gli auguri in Ospedale e alla Casa di Riposo 25 dicembre 2023

25 dicembre 2023 127

127 Stampa

Redazione

Grosseto: I Babbo Natale di Avis e Admo con i presidenti di Avis Provinciale, Carlo Sestini e quello di Admo Regionale, Fausto Brandi, insieme a Argia hanno portato una ventata di Natale nella Pediatria, al Pronto Soccorso Pediatrico, e alla Casa di Riposo Ferrucci. Ad accogliere i tre personaggi, il personale della Pediatria, del Pronto Soccorso e del Ferrucci con l'assessore al Sociale, Sara Minozzi, la ex Mirella Milli e il presidente di Sistema, Mauro Squarcia.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità I Babbo Natale di Avis e Admo con Argia per gli auguri in Ospedale e alla Casa di Riposo I Babbo Natale di Avis e Admo con Argia per gli auguri in Ospedale e alla Casa di Riposo 2023-12-25T08:00:00+01:00 103 it I Babbo Natale di Avis e Admo con Argia per gli auguri in Ospedale e alla Casa di Riposo PT1M /media/images/Avis-e-Admo-Natale-2023-1.jpg /media/images/thumbs/x600-Avis-e-Admo-Natale-2023-1.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 25 Dec 2023 08:00:00 GMT