“I 7 peccati capitali” alla Rocca Pisana

Via alla rassegna “Letteratura & Teatro”: appuntamento martedì 19 luglio



Scarlino: Inizia la rassegna “Letteratura & Teatro”, organizzata dal Comune di Scarlino con il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio: alla Rocca Pisana martedì 19 luglio alle 21.30 va in scena “I 7 peccati capitali”. L’evento di apertura è uno spettacolo teatrale e musicale che ha debuttato la scorsa stagione estiva, che ha riscosso unanimi consensi in una tournée che ha toccato anche la Sardegna. In scena saliranno Daniele Sgherri (ricercatore discografico), Giacomo Moscato (attore), Paolo Mari (chitarrista) e Katia Fini (cantante). Lo spettacolo è a ingresso gratuito.

«La musica e la letteratura dialogano da sempre toccando tematiche comuni e intrecciando le loro storie – dicono gli organizzatori –: fin dai tempi antichi, le canzoni hanno attinto ai testi letterari e questi ultimi hanno trovato nell’espressione musicale la loro dimensione più comunicativa. Lo spettacolo si propone di confrontare le due arti all’interno del tema del “peccato” e, in modo particolare, dei sette peccati capitali: la superbia, l’invidia, l’ira, l’accidia, l’avarizia, la gola e la lussuria. L’Inferno e il Purgatorio di Dante, così, incontrano le canzoni di Gaber, Mina, Battisti, Graziani, Concato, De Andrè, in un’alternanza di voci, suoni, battute, curiosità e suggestioni adatte ad ogni genere di pubblico». Sulla scena, il ricercatore discografico Daniele Sgherri dialoga con l’attore Giacomo Moscato, scambiandosi racconti e riflessioni sulla musica leggera e la storia della letteratura e alternandosi con le canzoni eseguite dal vivo dalla cantante Katia Fini e dal chitarrista Paolo Mari.