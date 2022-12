Hockey, vittoria dell’Under 19 del Castiglione

L’esordio in panchina di Enrico Mariotti è bagnato dal successo a Viareggio contro l’Ash Spv per 2-1. La società con il saggio di Natale al Casa Mora ha salutato l’anno



Castiglione della Pescaia: E’ stato vincente l’esordio in panchina con l’Under 19 di Enrico Mariotti: la Blue Factor è andata a vincere a Viareggio contro l’Spv Ash per 2-1. Una gara intensa fra due squadre che hanno lottato fino all’ultimo secondo. Il Castiglione la sblocca nel finale di tempo con Matteo Mantovani e Montauti non realizza il tiro libero sul blu a Pellegrini. Nella ripresa ancora emozioni con i due portieri che fermano tutto, specialmente il castiglionese Grossi che sale in cattedra e stoppa il rigore di Pellegrini in avvio di ripresa. Il gol di Santoni porta il Castiglione sul 2-0, prima del finale: Pellegrini segna il 2-1, con i biancocelesti che resistono e portano a casa i tre punti.





Tutte rinviate per influenza le altre partite dell’Under 15 e dell’Under 13 .

Al Casa Mora l’Hc castiglione ha festeggiato il Natale con il classico saggio di pattinaggio artistico e lo scambio di doni.

Il presidente Marcello Pericoli: «E’ stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni»

«L’anno che si chiude sarà ricordato per le finali giovanili organizzate al Casa Mora – ha detto Pericoli - e il terzo posto conquistato dall’under11. In generale i nostri programmi sono nel solco della continuità e della crescita costante. Il mio ringraziamento e della società tutta va ai dirigenti, agli allenatori e ai ragazzi».





Campionato Under 19 zona 4

ASH SPV VIAREGGIO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 1-2

ASH SPV VIAREGGIO: Filippo Poletti, (Riccardo Masala); Andrea Caliumi, Alessandro Pandolfini, Tommaso Olivi, Mattia Silvestri, Cristian Tomei, Iacopo Pellegrini, Lorenzo Cortesi. All. Andrea Limena

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Grossi; Simone Pomella, Samuel Cardi, Tobia Maria Tognarini, Matteo Mantovani, Flavio del Viva, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luca Mantovani. All. Enrico Mariotti.

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETI: pt (0-1) 21’12 M.Mantovani (C), st 17’08 Santoni (C), 23’43 Pellegrini (V).