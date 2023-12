Hockey Under17, il Castiglione vince il derby

I biancocelesti al Casa Mora liquidano 4-2 il Follonica con la tripletta di Diego Bracali e rete di Agresti



Castiglione della Pescaia: Strepitosa vittoria per l’under17: nel recupero della 5° giornata il Castiglione della coppia Massimo Bracali-Federico Paghi, batte 4-2 in un derby accesissimo il Follonica di Sergio Silva, consolidando il quarto posto in classifica. Gara tirata di fronte ad una buona cornice di pubblico, con i biancocelesti che hanno visto l’esordio di Lorenzo Benvenuti arrivato in prestito dai Pumas Viareggio. Il Follonica parte meglio e passa in vantaggio con Asta. I biancocelesti (in maglia rosa) la ribaltano con il rigore di Diego Bracali, che poi cannoneggia dalla distanza per il 2-1. Reazione della squadra del golfo e pari di Talarico per il 2-2 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa è invece il Castiglione a spingere di più: Bracali dopo metà tempo trova la via della rete e da questo momento è un capovolgimento di fronte, anche se il 4-2 di Agresti chiude di fatto i conti. Il Follonica tenta di riaprire la gara nel finale, doppio blu a Benvenuti e Talarico che si agganciano, e decisive le parate di Krocka che sigillano la vittoria castiglionese.

UNDER17 – ZONA 4 - CASTIGLIONE-FOLLONICA 4-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Krocka, (Flavio Del Viva); Lorenzo Turbanti, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Diego Bracali, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Lorenzo Rosadini, Francesco Cornacchini. All. Massimo Bracali.



FOLLONICA: Elia Riva, (Samaal Shareeff); Alessandro Frare, Matteo Silva Pastore, Elias Muzhaqi, Andrea Barbato, Gabriele Talarico, Federico Asta, Tommaso Bracali, Mattia Malvezzi. All. Sergio Alberto Silva.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (2-2) 6’40 Asta (F), 9’16 rig. e 12’29 Bracali (C), 15’14 Talarico (F); st 9’20 Bracali (C), 11’34 Agresti (C).

RECUPERO 5° GIORNATA 10 DICEMBRE