Hockey. Under15, La Scala inizia con una vittoria il campionato

Castiglione della Pescaia: Buon inizio di stagione per il Castiglione targato La Scala: al Capannino i ragazzi di Michele Achilli, con lo scudetto da campioni d’Italia, hanno battuto il Follonica di Fabio Bellan per 7-1. Primo tempo combattuto, anche l’iniziale vantaggio biancoceleste co Giabbani, ha poi messo la gara in discesa. Il raddoppio di Stoluto chiudeva i primi 15 minuti. Nella ripresa il Castiglione andava sul 6-0, con le reti di Pucillo e Sforzi entrambi una doppietta. Tonarelli accorciava e Bagnoli a fil di sirena arrotondava sul 7-1.

Follonica-La Scala Castiglione 1-7

FOLLONICA: Leonardo D’Agostino, Nicola Mutti: Niccolò Moda, Niccolò Federico Tarassi, Francesco Saverio Esposito, Cristian Donati, Matteo Tonarelli, Mirco Biagini. All. Fabio Bellan.

LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi. All. Michele Achilli.

ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.

RETI: pt (0-2) 0’38 Giabbani (C), 3’27 Stoluto (C); st 2’17 e 7’30 Pucillo (C), 8’08 e 10’31 Sforzi (C), 12’51 Tonarelli (F), 14’56 Bagnoli (C).

