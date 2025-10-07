“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Hockey. Under15, La Scala inizia con una vittoria il campionato
Il Castiglione con lo scudetto da campione d’Italia, vince il derby al Capannino per 7-1
Castiglione della Pescaia: Buon inizio di stagione per il Castiglione targato La Scala: al Capannino i ragazzi di Michele Achilli, con lo scudetto da campioni d’Italia, hanno battuto il Follonica di Fabio Bellan per 7-1. Primo tempo combattuto, anche l’iniziale vantaggio biancoceleste co Giabbani, ha poi messo la gara in discesa. Il raddoppio di Stoluto chiudeva i primi 15 minuti. Nella ripresa il Castiglione andava sul 6-0, con le reti di Pucillo e Sforzi entrambi una doppietta. Tonarelli accorciava e Bagnoli a fil di sirena arrotondava sul 7-1.
Follonica-La Scala Castiglione 1-7
FOLLONICA: Leonardo D’Agostino, Nicola Mutti: Niccolò Moda, Niccolò Federico Tarassi, Francesco Saverio Esposito, Cristian Donati, Matteo Tonarelli, Mirco Biagini. All. Fabio Bellan.
LA SCALA CASTIGLIONE: Andrea Asta, Michele De Salvatore; Filippo Giabbani, Massimo Stoluto, Nicholas Bacci, Mirko Pucillo, Filippo Bagnoli, Mattia Sforzi. All. Michele Achilli.
ARBITRO: Flavio del Viva di Follonica.
RETI: pt (0-2) 0’38 Giabbani (C), 3’27 Stoluto (C); st 2’17 e 7’30 Pucillo (C), 8’08 e 10’31 Sforzi (C), 12’51 Tonarelli (F), 14’56 Bagnoli (C).
Il calendario dell’under15 zona 4 - andata
foto di repertorio