Hockey: Under 23, pareggio per la Blue Factor a Follonica

Al Capannino anomalo 0-0 nel derby della settima giornata, al termine comunque di una gara combattuta Castiglione: La Blue Factor non sfonda al Capannino, e nel derby dell’under 23 della settima giornata è costretta al pareggio per 0-0 contro l’Iren Follonica. Partita comunque combattuta con i portieri in cattedra, capaci di neutralizzare le minacce. La più nitida occasione è capitata a Margeriti: Bussotti ha sventato la punizione di prima nel finale del primo tempo. Under 23 zona 4: Iren Follonica-Blue Factor Castiglione 0-0 IREN FOLLONICA: Alessandro Grossi, (Ernesto Maggi); Federico Asta, Alessandro Agresti, Marco Premoli, Filippo Galgani, Adriano Maggi, Gabriele Talarico, Jacopo Mariotti, Francesco Margheriti. BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Alessandro Donnini); Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Giulio Donnini, Mattia Maldini, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi. ARBITRO: Luca Molli di Viareggio. Seguici



