Hockey, Under 23, Blue Factor sconfitta dal Sarzana

Castiglione della Pescaia: Nell’ultima del girone i rossoneri passano al Casa Mora in rimonta per 7-5. La Blue Factor under23 chiude il campionato con una sconfitta interna: al Casa Mora, in rimonta, il Sarzana batte il Castiglione per 7-5. Partita dai due volti. I biancocelesti si portano addirittura sul 5-2, poi però i rossoneri rimontano per andare a vincere 7-5. Tre gol per Santoni e doppietta per Montauti. Castiglione qualificato alle finali di categoria che si giocheranno a Valdagno a giugno.

Under 23 zona 4

Blue Factor Castiglione-Sarzana 5-7

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Alessandro Donnini); Matteo Faelli, Tommaso Bracali, Giulio Donnini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Filippo Agresti, Riccardo Palushi, Francesco Cornacchini. All. Federico Paghi.

SARZANA: Raffaello Ciupi, (Edoardo Stefanucci); Santiago Marcelo Manrique Esquibel, Carlo Vanello, Lorenzo Angeletti, Giampiero Andreani, Kevin Farina, Alessio Lavagetti, Mirko Tognacca. All. Josè Oscar Vianna.

ARBITRO: no arbitro

RETI: pt () 6’34 Montauti (C), 6’56 e 18’14 Angeletti (S), 22’08 Santoni (C), 22’18 Montauti (C), 22’57 Santoni (C); st 4’09 Santoni (C), 8’23 e 10’10 Manrique (S), 13’04 Angeletti (S), 14’10 Tognacca (S), 19’28 Manrique (S).