Hockey. Una stagione da incorniciare per le squadre della Blue Factor

Il presidente Pericoli: «Stiamo facendo un lavoro incredibile. Grazie agli allenatori, ai dirigenti e alle famiglie»

Castiglione: In vista della finale della Coppa Italia di serie B di domenica 16 marzo a Trissino, la Blue Factor giocherà alle 11 contro l’Amatori Vercelli, il presidente dell’HcC Marcello Pericoli ha fatto il punto della stagione.

«Stiamo vivendo un’annata fantastica – sottolinea Pericoli – e non parlo solo dei risultati sportivi. In particolare voglio sottolineare il lavoro che c’è alle spalle, una programmazione iniziata da un paio d’anni che sta portando ad una crescita costante. Siamo arrivati al momento cruciale della stagione e tutte le squadre hanno ottenuto, e stanno ottenendo dei risultati ragguardevoli».

«A livello societario le scelte fatte stanno insomma ripagando – dice ancora Pericoli – mi riferisco agli allenatori come Massimo Bracali e Federico Paghi, che di fatto seguono tutte le squadre, ma anche a chi li aiuta dal preparatore atletico Riccardo Papini a quello dei portieri Luca Pellegrini, e alle nuove leve come Filippo Montauti e Alessandro Donnini che hanno preso il patentino da allenatore, a mio fratello Maurizio che ha rinnovato la tessera e ci può dare una mano in caso di necessità».

«Ma tutto questo non sarebbe possibile – conferma Pericoli – se non ci fosse l’aiuto delle famiglie e dei genitori: sono una risorsa fondamentale, senza la quale sarebbe impensabile portare avanti il progetto. La stagione agonistica entra nel vivo e se guardo le classifiche c’è da stropicciarsi gli occhi: primi in serie A2, in B, in corsa per i playoff nell’under 23 e ancora primi in under17 e under15, con i campionati conclusi e ora i playoff. Domenica andiamo fiduciosi a Trissino per giocarci la Coppa Italia di serie B, una finale del genere che non giocavamo da tanti anni. E a giugno (dal 5 all’8) al Casa Mora organizzeremo le finali dell’under 15. Senza dimenticare le tante manifestazioni che abbiamo in cantiere, comprese quelle del pattinaggio artistico grazie al rifacimento della pista, e le sagre estive di luglio, agosto e settembre».