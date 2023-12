Hockey: Tutte le gare delle giovanili del Castiglione

Nel fine settimana vittoria per l’u17 a Forte dei Marmi, l’u15 a Sarzana e per l’u13 a Camaiore



Castiglione della Pescaia: Continua la striscia positiva delle giovanili della Blue Factor, tutte vincenti nei loro impegni, con gli allenatori Massimo Bracali e Federico Paghi. L’under17 si è imposta a Forte dei Marmi per 4-1: gol di Francesco Cornacchini e Filippo Agresti e doppietta di Diego Bracali, salendo a nove punti in classifica.

L’under15 non ha fatto sconti al Sarzana: 7-1 sulla pista del vecchio mercato con doppiette per Lorenzo Turbanti e Diego Bracali, e gol di Filippo Agresti, Lorenzo Rosadini e Francesco Cornacchini. Castiglione in testa alla classifica a 18 punti davanti ai Pumas Ancora Viareggio a 15. Vittoria anche per l’under13: 5-2 a Camaiore contro la Rotellistica con un poker di gol del capitano Lorenzo Cornacchini e rete di Thomas Nucci. Tre punti che riportano la squadra al comando della classifica a 18 punti insieme al Follonica.