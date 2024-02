Hockey: Tosco Service Cp Grosseto di scena a Viareggio nel campionato di serie B

Grosseto: Quarta giornata di campionato per la Tosco Service Grosseto impegnata domenica alle 18 sul campo del Viareggio Hockey. Un impegno importante per i ragazzi di Fabio Bellan reduci dalla seconda, facile, affermazione contro il Prato, che ha permesso di dimenticare la sconfitta a tavolino con il Cgc Viareggio, al termine di un incontro non concluso a causa di una serie di colpi proibiti che hanno portato a una serie di squalifiche e allo 0-10 a tavolino ad entrambe le contendenti.

La Tosco Service Grosseto, che anche domenica dovrà fare a meno dei quattro giocatori squalificati, cercherà di portare a casa un risultato positivo contro un avversario che ha gli stessi punti in classifica e che è reduce da un 18-0 nel derby con il Cgc, che a causa dell’assenza di Luca Peruzzi Squarcia ha messo in porta il 52enne Rossano Bonuccelli.

Bellan a Viareggio farà ricorso all’entusiasmo dei suoi giovani e all’esperienza di alcuni veterani, che hanno accettato di dare una mano in un momento di difficoltà. Assenti Alfieri e Filippeschi, ecco i convocati: Irace, Saletti; Giusti, Salvadori, Giabbani, Bardini, Casini, Nerozzi, Burroni, Filippeschi.

Il programma: Viareggio H.-Grosseto, Castiglione-Prato, Versilia Forte-Cgc Viareggio. Class.: Viareggio H., Grosseto e Forte 6; Castiglione e Cgc Viareggio 3; Camaiore e Prato 0.