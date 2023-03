Sport Hockey. Serie B, sconfitta per la Blue Factor contro i Pumas 28 marzo 2023

28 marzo 2023 134

134 Stampa



Redazione I biancocelesti cedono nel finale 8-5. Vittorie per l’under 15 contro l’Ash Spv per 4-3 e per l’under 13 a Viareggio contro il Cgc per 4-2

Castiglione della Pescaia: Fermo il campionato di serie A2, in serie B sulla pista del Migliarino Dorando Pietri la Blue Factor è battuta per 8-5. Partita tirata con molti episodi, decisa nel finale, dopo un primo tempo chiuso sul 3-3. Nel Castiglione in rete con due doppiette Filippo Onori e Emanuele Perfetti e rete di Filippo Montauti. Torna a vincere l’under 15: al Casa Mora i biancocelesti hanno battuto l’Ash Spv Viareggio per 4-3, al termine di una sfida vibrante e avvincente. Mattatore Riccardo Palushi, tripletta, e gol di Giulio Donnini. Successo anche per il quintetto under13 nel ritorno dei playoff dal 5° all’8° posto: a Viareggio contro il Cgc i ragazzi di Alessandro Brizzi, sempre in vantaggio, chiudono sul 4-2, con i gol di Thomas Nucci, doppietta, Filippo Bagnoli e Michele De Salvatore, tutti nel primo tempo. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Hockey. Serie B, sconfitta per la Blue Factor contro i Pumas Hockey. Serie B, sconfitta per la Blue Factor contro i Pumas 2023-03-28T15:33:00+02:00 202 it Serie B, sconfitta per la Blue Factor contro i Pumas. I biancocelesti cedono nel finale 8-5. Vittorie per l’under 15 contro l’Ash Spv per 4-3 e per l’under 13 a Viareggio contro il Cgc per 4-2 PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-hockey-Under15-Castiglione-Pumas-Viareggio-4.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-hockey-Under15-Castiglione-Pumas-Viareggio-4.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Tue, 28 Mar 2023 15:33:00 GMT