Hockey: Serie B, la Blue Factor vince il derby a Grosseto

Nella terza giornata di Coppa Italia il Castiglione supera 7-3 i biancorossi. En plein vincente delle squadre giovanili



Castiglione della Pescaia: Vittoria nel derby di serie B per la Blue Factor, con la coppia di allenatori, Massimo Bracali e Federico Paghi in panchina: sulla pista Parri i biancocelesti in rimonta superano il Cp Grosseto per 7-3 e salgono in testa al gironcino. Gara comunque combattuta almeno nel primo tempo, con il Grosseto che parte meglio e si porta sul 2-0 con i gol di Faelli e Alfieri. Il Castiglione accorcia con Santoni che poi ad inizio ripresa pareggia i conti con Irace fra i pali al posto di Bruni. Poi sale in cattedra Guarguaglini, altra doppietta, e i biancocelesti allungano definitivamente, visto che ancora Santoni e Guarguaglini, tripletta per entrambi, vanno ancora a segno. Nel finale le reti di Alfieri e Luca Mantovani fissano il punteggio sul 7-3.

Nelle categorie giovanili solo successi per il Castiglione. L’under17 con Federico Paghi in panchina ha vinto 5-3 a Sarzana giocando una bella partita: doppietta di Diego Bracali e reti di Palushi, Francesco Cornacchini e Agresti. Successo anche per l’under15: al Casa Mora nulla da fare per l’Spv Viareggio di Leonardo Squeo battuto per 16-7. Cinque gol per Diego Bracali e Agresti, tripletta per Francesco Cornacchini, doppietta per Turbanti e rete di Rosadini. Vittoria del castiglione nell’under13 per 7-1: al Casa Mora i ragazzini di Massimo Bracali mettono sotto il Sarzana A, grazie al poker di Lorenzo Cornacchini e alle reti di Sforzi, Bagnoli e Nucci.