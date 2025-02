Hockey serie B, l’MD Grosseto scivola sul terreno del Centro Giovani Calciatori Viareggio

Grosseto: Senza il portiere titolare, Mattia Marinoni (sostituito dal 46enne Moreno Saletti), e due giocatori esperti come Riccardo Bruzzi e Alessandro Bardini, l’MD Grosseto scivola sul terreno del Centro Giovani Calciatori Viareggio, al termine di una partita nella quale i grossetani hanno saputo reagire solamente dopo il gol iniziale di Balistreri, con il sigillo di Bianchi, ma poi hanno lasciato il campo libero alla formazione versiliese che ha così ottenuto la sua prima vittoria stagionale. Con un organico ridotto, il Circolo Pattinatori è comunque rimasto in partita per 25 minuti, chiudendo il primo tempo sotto appena 2-1, ma nella ripresa i padroni di casa sono volati fino al 6-1 prima di subire le reti di Perfetti e Bianchi. A 11 secondi dalla fine, però, la formazione viareggina, nelle cui fila milita il portiere grossetano Luca Peruzzi Squarcia, hanno chiuso con un margine di quattro lunghezze sul 7-3. L’MD tornerà adesso in campo fra due domeniche, il 16 febbraio, per misurarsi con la regina del girone, la Blue Factor Castiglione che recupererà il 19 febbraio il match contro il Pumas Viareggio. Nell’altro match della giornata, la Rotellistica Camaiore ha vinto per 7-4 sulla pista del Viareggio Hockey.

CGC Viareggio-MD Grosseto 7-3

CGC VIAREGGIO: Peruzzi Squarcia, Casentini; Larini, Cozzani, Facchini, Barsottelli, Lentini, La Peta, Balistreri. Gino Marabotti.

MD GROSSETO: Saletti; Perfetti, Cardi, Giusti, Muntean, Bianchi, Montomoli. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Massimo Nucifero.

RETI: nel p.t. 8’20 Balistreri, 10’13 Bianchi, 13’10 Cozzani; nel s.t. 2’09 Facchini, 12’21 Facchini, 13’01 Larini, 17’32 La Peta (rig.), 21’20 Perfetti, 23’22 Bianchi, 24’49 Barsottelli (p.p.).

ESPULSI: Bianchi e La Peta.