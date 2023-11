Hockey Serie B, il Castiglione fa suo il derby contro il Grosseto

Al Casa Mora i biancocelesti nella sesta giornata di Coppa Italia, battono per 9-1 i biancorossi. Larga vittoria dell’under15 a Grosseto: 17-1



Castiglione della Pescaia: La Blue Factor, nella sesta giornata della Coppa Italia di serie B, non fa sconti al Cp Grosseto: al Casa Mora, di fronte ad una buona cornice di pubblico, i biancocelesti dell’accoppiata Bracali-Paghi, mettono sotto per 9-1 i biancorossi di Fabio Bellan. Partita che comunque è stata combattuta: al vantaggio iniziale di Santoni ha risposto Alfieri dalla corta distanza. Da questo momento però, il Castiglione ha iniziato a martellare a suon di gol la porta di Bruni: il veterano Bruzzi ha ripreso una pallina e in diagonale ha infilato la porta per il 2-1. Poi azioni magistrali e reti di Guarguaglini e Onori, doppietta, recuperato dall’operazione di appendicite e al suo esordio. Ad inizio ripresa ancora un gol di Santoni e gara in ghiaccio. Il Grosseto ha cercato di replicare, con Donnini, aiutato da qualche palo, che ha però chiuso tutto. Guarguaglini, la punizione di Montauti e ancora Guarguaglini, tripletta, hanno fissato il punteggio sul 9-1. Castiglione qualificato alla fase successiva. Nell’under 15 troppa Blue Factor per il Cp Grosseto: mattatore Diego Bracali con 8 gol, poker per Filippo Agresti, doppiette per Lorenzo Turbanti e Lorenzo Cornacchini e rete finale di Lorenzo Rosadini. In gol per il Grosseto Tancredi Betti.





BLUE FACTOR CASTIGLIONE-CP GROSSETO 9-1

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, Alessandro Del Viva; Brando Santoni, Riccardo Bruzzi, Mattia Piro, Filippo Montauti, Samuel Cardi, Luca Mantovani, Filippo Onori, Diego Guarguaglini. All. Massimo Bracali.

CP GROSSETO: Tommaso Bruni, Gabriele Irace; Tommaso Giusti, Emanuele Perfetti, Mattia Giabbani, Matteo Faelli, Lorenzo Alfieri, Michele Nerozzi, Dario Casini, Marco Maria Bianchi. All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (5-1) 1’12 Santoni (C), 9’20 Alfieri (G), 11’28 Bruzzi (C), 14’41 Guarguaglini (C), 16’33 e 22’42 Onori (C); st 1’26 Santoni (C), 4’36 Guarguaglini (C), 11’30 pp Montauti (C), 12’56 Guarguaglini (C).





UNDER15 – ZONA 4

CP GROSSETO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 1-17

CP GROSSETO: Roberto Del Viva, Jacopo Tiezzi; Alexander Convertiti Mann, Alessio Tonini, Edoardo Bianchi, Tancredi Betti, Edoardo Civitarese, Leonardo Convertiti Mann, Aleksander Monteanu. All. Emilio Alberto Minchella.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alexander Kroka; Filippo Bagnoli, Lorenzo Turbanti, Lorenzo Cornacchini, Filippo Agresti, Thomas Nucci, Diego Bracali, Mattia Sforzi, Lorenzo Rosadini. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.

RETI: pt (0-7) 3’24 Bracali (C), 4’08 Agresti (C), 6’18 L.Turbanti (C), 7’27 Bracali (C) 8’44 L,Turbanti (C), 14’16 Bracali (C), 14’30 Agresti (C); st 1’03 e 8’54 Cornacchini (C), 11’35 Agresti (C), 13’30 Bracali (C), 16’00 Agresti (C), 16’14 Bracali (C), 16’29 pp Betti (G), 16’44, 18’16 e 18’64 Bracali (C), 19’41 rig. Rosadini (C).