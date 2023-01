Hockey serie B, il Carrefour Alice Grosseto riceve domenica il CGC Viareggio

Grosseto: Terza uscita stagionale per il Carrefour Alice Grosseto nel campionato di serie B. I ragazzi di Fabio Bellan, dopo aver conquistato il primo punto contro la Rotellistica Camaiore, grazie a una bella rimonta firmata Tommaso Giusti, sono domenica alle 18 di scena sulla pista Mario Parri di via Mercurio per misurarsi con il CGC Viareggio. La formazione versiliesi ha vinto (5-3) l’unico incontro disputato finora contro Camaiore. Un impegno severo per Bruzzi e compagni, che affronteranno l’impegno con l’organico al completo.

I convocati: Del Viva, Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Giusti, Dario Casini, Bardini, Ciupi, Montomoli. All. Fabio Bellan.

Nel recupero dell’ottava giornata del campionato under 13 il Circolo Pattinatori Tuttauto Davitti ha tenuto testa alla corazzata Follonica (10 vittorie e nessuna sconfitta), dimostrando tutto il suo valore. I ragazzi di Stefano Paghi hanno subito la prima rete su un tiro da lontano nel primo tempo di Giabbani. Nella ripresa, dopo una traversa dei biancorossi, il Follonica ha trovato le reti della tranquillità. I grossetani tornano in campo domenica mattina a Camaiore. Gli under 11 del Cp Papini saranno di scena invece domenica alle 14,30 a Follonica.

•Recupero U13, Tuttauto Davitti Cp-Follonica 0-3

TUTTAUTO DAVITTI: Sinjari, Conti; Edward Convertiti Mann, Tonini, Alexander Convertiti Mann, Pucillo, Cornacchini, Celata, Turbanti, Civitarese. All. Stefano Paghi.

FOLLONICA: Asta, D’Agostino; Galgani, Stoluto, Donati (1), Bacci, Tonarelli, Moda, Giabbani (1), Bracali (1). All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Galoppi.