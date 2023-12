Hockey: Serie B Coppa Italia, il Castiglione si ferma in semifinale

A Mirandola la squadra di Paghi e Bracali mette sotto il Molfetta per 9-4, ma poi cede ai padroni di casa del Pico 5-1. L’under 15 batte il Camaiore 12



Castiglione della Pescaia: La Blue Factor di serie B, in Coppa Italia, si ferma sul più bello. A Mirandola nel concentramento il Castiglione seguito da Federico Paghi e Massimo Bracali, prima sconfigge con autorità i veterani del Gsh Molfetta per 9-4, ma poi nella seconda partita che valeva l’approdo in finale non riesce a venire a capo dei padroni di casa del Pico Mirandola, con i modenesi che vincono 5-1. In finale, a marzo, il Pico Mirandola giocherà contro il Trissino A, vincitore del girone “nord”. A Mirandola i biancocelesti hanno comunque dato tutto. Reduci dalla vittoria nel derby a Follonica del pomeriggio di sabato, gran parte dei gioatori già la mattina della domenica con poche ore di riposo sono tornati in pista: la Blue Factor è stata brava a mettere sotto il Mofetta. Sugli scudi Diego Guarguaglini autore di 6 gol, e reti di Santoni, Piro e Montauti. Nel match pomeridiano forse la stanchezza si è fatta sentire. Il Pico Mirandola rinforzato da Matteo Farina, ha condotto nel primo tempo. Ad inizio ripresa il gol biancoceleste di Guaguaglini riapriva la sfida. Poi però nel finale l’allungo definitivo dei modenesi.

Larga vittoria dell’under 15: al Casa Mora i ragazzi di Bracali hanno battuto 12-1 la Rotellistica Camaiore con il poker di gol di Francesco Cornacchini, tripletta di Diego Bracali, doppiette di Lorenzo Turbanti e Filippo Agresti e rete di Filippo Bagnoli. Castiglione che guida solitario la classifica.