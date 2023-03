Hockey serie B, Carrefour Alice Grosseto superato dalla Blue Factor Castiglione

Grosseto: Il Carrefour Alice Grosseto è uscito con una pesante sconfitta per 11-2 dal derby di serie B con la Blue Factor Castiglione. I ragazzi guidati per l’occasione da Marco Ciupi sono stati puniti oltremodo in un incontro che è stato per lunghi tratti in equilibrio. Il quintetto castiglionese, allenato da Enrico Mariotti, è passato in vantaggio al 4’ con Guarguaglini, è riuscito ad andare al riposo sul 3-0, dopo aver realizzato due reti al 24’ nel giro di trenta secondi.



Nella ripresa Lorenzo Alfieri ha riaperto la partita al 5’, ma Onori ha riportato il Castiglione a tre reti di vantaggio all’ottavo.

Il match ha definitivamente preso la strada di Castiglione della Pescaia al 11’: la Blue Factor ha messo a segno quattro reti nel giro di 57 secondi. Un black out che il Carrefour Alice ha pagato a caro prezzo, trovandosi dal 4-1 all’8-1. Per i biancocelesti è diventato tutto facile e solo sul 10-1 è arrivata la seconda rete di biancorossi, firmata da Leonardo Ciupi. A trenta secondi dalla fine, però, l’ex Luca Mantovani ha portato a 11 le marcature. In classifica il Grosseto dopo sette giornate rimane penultimo a 4 punti, seguito dal Forte dei Marmi a 1.

Blue Factor Castiglione-Carrefour Alice Grosseto 11-2

CASTIGLIONE: Grossi, Donnini; Santoni, Luca Mantovani, Onori, Del Viva, Cardi, Emanuele Perfetti, Matteo Mantovani, Guarguaglini. All. Enrico Mariotti.

CARREFOUR ALICE: Saletti; Filippeschi, Bruzzi, Lorenzo Perfetti, Giusti, Casini, Ciupi, Alfieri, Montomoli. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. 3’11 Guarguaglini, 23’11 Santoni, 23’43 Guargualini; nel s.t. 4’13 Alfieri, 7’12 Onori, 10’01 E. Perfetti, 10’14 Guarguaglini, 10’35 Onori, 10’ 58 Guarguaglini, 13’01 E. Perfetti, 13’30 Onori, 23’14 Ciupi, 24’30 L. Mantovani.

ESPULSIONI TEMPORANEE: Santoni, Filippeschi, Bruzzi.