Hockey Serie B, al Casa Mora si sono giocate le Final Four

Redazione Castiglione della Pescaia: Spettacolo e tanti gol nelle Final Four di serie B che hanno decretato le promosse in serie A2.

Nel girone sud, che si è giocato al Casa Mora, lo Startit Prato di Enrico Bernardini ha confermato la sua forza (era già virtualmente promosso perché le altre squadre hanno già una formazione in A2) battendo nella gara decisiva la Blue Factor Castiglione di Enrico Mariotti (7-3) e vincendo il gruppo a punteggio pieno.

Successo meritato nel gruppo nord per la VenetaLab Breganze.

