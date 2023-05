Hockey. Serie A2, la Blue Factor sconfitta a Salerno

Nell’ultima giornata del campionato il Castiglione battuto a pochi secondi dalla fine dal Campolongo su rigore per 3-2. Per i biancocelesti doppietta di Guarguaglini



Castiglione della Pescaia: Chiude il campionato con una sconfitta la Blue Factor: al pala Tumieri il Castiglione è battuto dal Campolongo Salerno per 3-2, con un tiro di rigore a 15 secondi dalla fine. Classica gara di fine stagione, con i maremmani in formazione rimaneggiata: oltre al lungodegente Piro, ha comunque iniziato ad allenarsi e sarà disponibile per la Final four di serie B del prossimo fine settimana al Casa Mora, assenti anche Onori e all’ultimo minuto il capitano Brunelli, fermato dall’influenza. Minuto di raccoglimento in ricordo della scomparsa di Eros Merlo, giocatore e storico presidente del Bassano, e per la tragedia dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna.

L’inizio di gara è di studio, senza troppe accelerazioni. Al 3’ il Salerno passa in vantaggio. Esposito imposta da sinistra per Giuseppe Giudice appostato sul secondo palo e l’attaccante granata non sbaglia, 1-0. Buralli spara fuori il rigore, e sulla ribattuta è fermato dal portiere. Il pari castiglionese in chiusura di tempo: botta da lontano di Buralli, respinta corta del portiere Marrazzo e Guarguaglini è un falco a insaccare, 1-1 e squadre al riposo. Il Castiglione passa subito ad inizio ripresa: conclusione di Montauti, anche questa volta la respinta del portiere è preda di Guarguaglini che in tap-in mette dentro, 2-1. Saitta stoppa al 5’ il rigore di Fontan Alfani e si arriva al finale. Il pari salernitano al 22’: fa tutto l’argentino Fontan Alfani che si libera della marcatura e in area infila, mentre sta cadendo, Saitta per il 2-2. A pochi secondi dalla fine viene fischiato un rigore molto dubbio: Giuseppe Giudice batte Saitta e regala il successo per 3-2 ai suoi. Castiglione che chiude la stagione al secondo posto e attende gli ultimi risultati per sapere se Federico Buralli, contro il Salerno ha giocato con la fascia da Capitano, vincerà la classifica dei bombe, la stecca d’oro di serie A2.

Girone B: CAMPOLONGO SALERNO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-2

CAMPOLONGO SALERNO: Juanito Marrazzo, Giancarlo Melillo; Domenico Trancone, Daniele Esposito, Giuseppe Giudice, Francesco Sabetta, Manuel Masullo, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante. All. Massimo Giudice (squalifcato).

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Federico Buralli, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Emanuele Perfetti. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Carlo Iuorio di Salerno.

RETI: pt 3’17 Giu. Giudice (S), 22’52 Guarguaglini (C); st 0’49 Guarguaglini (C), 22’03 Fontan Alfani (S), 24’44 rig. Giu. Giudice