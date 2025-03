Hockey: Serie A2, la Blue Factor sbanca Viareggio

Il Castiglione batte, alla pista Dorando Petri l’Spv per 7-1. Gara dominata dai maremmani. Tripletta per Maldini e doppietta di Lasorsa. Biancocelesti al primo posto in classifica

Castiglione: La Blue Factor non si ferma e anche contro il Viareggio, alla pista Dorando Petri, non fa sconti all’Spv: come all’andata il Castiglione batte i versiliesi, finisce 7-1. Gara dominata dai biancocelesti di Massimo Bracali che per l’occasione hanno recuperato Mattia Piro, entrato in pista nella ripresa, e che sono stati capaci di interpretare al meglio le mattonelle viareggine, grazie ad una tattica accorta e alla concentrazione, oltre alle parate puntuali di Saitta, praticamente impenetrabile. L’Spv impensierisce la gabbia maremmana centrando un paio di legni, poi però il Castiglione prende in mano le redini dell’incontro.

Dopo 4’ e mezzo Buralli vede lo scatto di Maldini e l’attaccante incrocia il diagonale, 1-0. L’Spv stenta a reagire: Maldini scende quasi indisturbato e dopo la conclusione ribattuta insacca il 2-0. Sul blu a Spagnuolo che aggancia Buralli, proprio il numero 5 biancoceleste ci prova su punizione con Filippo Poletti che riesce ad alzare la conclusione. Sempre Maldini colpisce la pallina respinta dalla balaustra con il petto al limite dell’area, e per l’arbitro De Palma è rigore. Il Castiglione protesta visto che considerava la pallina “alta” e Bracali si prende anche un cartellino giallo. Francesco Poletti infila l’angolino basso alla destra del portiere, 2-1. Cabella nel finale di primo tempo, da destra si accentra e infila il 3-1. Nella ripresa Castiglione in controllo assoluto e con il passare dei minuti il punteggio si ampia. Dopo 1 minuto discesa di Lasorsa e diagonale imprendibile all’incrocio dei pali, 4-1. Nemmeno due minuti e sempre Lasorsa non concretizza una punizione di prima, con Poletti che para il tiro libero. Poi Lasorsa esce da dietro porta e dopo la respinta corta mette dentro il 5-1 e la sua doppietta personale. Nel tabellino dei marcatori entra anche Buralli: davanti al portiere non sbaglia, 6-1. Gara sostanzialmente in ghiaccio con la girandola di cambi. Buralli al 18’ innesca ancora Maldini che è freddissimo a segnare il definitivo 7-1 e il suo 21esimo gol in campionato. Per il Castiglione tre punti importanti, che valgono il primo posto solitario in classifica, per preparare al meglio la sfida di sabato prossimo al Casa Mora, alle 19, contro la Rotellistica Camaiore battuta dai Pumas Ancora Viareggio.

Serie A2 girone B: Spv Viareggio-Blue Factor Castiglione 1-7

SPV VIAREGGIO: Filippo Poletti, (Gabriele Toti); Brando Del Medico, Lorenzo Toti, Mattia Spagnuolo, Jonas Cinquini, Francesco Poletti, Mattia Bicicchi, Cristian Tomei, Lorenzo Tomei. All. Alessandro Martini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Francesco De Palma di Giovinazzo.

RETI: pt (1-3) 4’27 e 8’16 Maldini (C), 14’48 rig. Fra.Poletti (V), 22’51 Cabella (C); st 1’18 e 3’21 Lasorsa (C), 5’13 Brunelli (C), 17’15 Maldini (C).