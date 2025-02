Hockey Serie A2, la Blue Factor sbanca Matera

Il Castiglione gioca una gara bellissima e stende a domicilio la Newco per 4-2. Doppietta per Cabella

Castiglione: La Blue Factor si toglie un’altra bella soddisfazione: alla tensa struttura di Matera il Castiglione batte la Newco per 4-2, giocando una partita concreta e soprattutto da squadra matura. All’andata i maremmani avevano steso il Matera per 8-0, ma sul mercato la squadra della città dei Sassi è intervenuta, ingaggiando anche un giovane cileno, Torres. L’avvio è di studio. Dopo 4’ praticamente da casa sua, Maldini spara un missile che attraversa tutta la pista e s’insacca alle spalle di El Haouzi, per il 16esimo gol del bomber del Castiglione. Il Matera stenta a reagire con il pari che arriva comunque al 7’: Torres imbecca Piozzini in area con l’italo argentino che si gira bene e batte Saitta. I materani potrebbero anche passare in vantaggio: aggancio di Guarguaglini su Piozzini, ma Saitta para la punizione di prima a Torres. Il Castiglione è in serata e in inferiorità numerica rimette la testa avanti. Break a centro pista d Buralli che serve al volo Cabella: il tocco davanti a El Haouzi è mortifero per il 2-1. Che poi manda le squadre al riposo. Ad inizio ripresa il Matera cerca subito di pareggiare ma il Castiglione spreca l’opportunità di allungare all’8’. Torres aggancia Maldini: Buralli è fermato da El Haouzi sulla punizione. Al 12’ è Brunelli che aggancia Torres: il cileno dai 7 metri e 40 non fallisce e segna il 2-2. La Blue Factor però è concreta e in nemmeno due minuti chiude i conti. Prima è Buralli che cannoneggia in contropiede da sinistra per il 3-2; poi un dai e vai da applausi fra Buralli e Cabella porta al tiro da destra Serse, che infila il diagonale del 4-2. Matera tramortito. Nel finale Rondinone, blu, abbatte Cabella, che però tira fuori la punizione. Poi Lasorsa in attacco si aggancia con Pozzini e prende anche lui un blu. Saitta ipnotizza Torres sul tiro libero. Santeramo stende Cabella, Brunelli non sfrutta il rigore. Castiglione al secondo posto insieme ai Pumas Viareggio in scia al Camaiore.

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione 2-4

NEWCO ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, (Simone Pigato); Luca Santeramo, Conrado Piozzini Pereira, Simone Rondinone, Matteo Matera, Michele Ferrara, Alessandro Amatulli, Francesco Monticelli, Augustin Fernando Torres Olivares. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Roberto Toti di Salerno.

RETI: pt (1-2) 4’01 Maldini (C), 7’47 Piozzini (M), 18’06 Cabella (C); st 12’33 pp Torrs (M), 14’10 Buralli (C), 15’26 Cabella (C).