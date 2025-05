Hockey Serie A2, la Blue Factor inizia i play off a Matera

Castiglione: Nella semifinale il Castiglione contro i lucani nella gara d'andata: sabato 10 il ritorno al Casa Mora. Sabato alle 18 la serie B chiudendo al Casa Mora contro il Prato, con la società che organizzerà le finali il 17 e 18 maggio sempre al Casa Mora. L'under15 gioca alle 15 contro l'Spv Viareggio

Inizia dalla Città dei Sassi l'avventura nei play off per la Blue Factor: al pala Tenda, inizio 20.45 arbitro Roberto Toti di Salerno, il Castiglione di Massimo Bracali gioca l'andata, con la gara di ritorno in programma sabato 10 maggio al Casa Mora. Da questa stagione è stato deciso il ritorno dei play off per le prime 4 squadre del girone (le seconde squadre di serie A1 non potevano partecipare comunque), ed è cambiata anche la formula. Per decidere le due promosse in serie A1, una per il girone A settentrionale, una per il girone B centro-meridionale, sarà promessa chi nelle due gare avrà segnato di più. In caso di parità nella somma dei goal nelle due gare, non ci saranno supplementari o rigori, ma sarà promossa la miglior classificata della stagione regolare. Ci sono stati già quattro precedenti tra materani e castiglionesi in stagione: due gare in coppa Italia, vittoria del Matera all'andata 11-4, e successo maremmano alla Casa Mora per 10-7; in campionato invece due successi per Brunelli e compagni: 8-0 all'andata a Castiglione e 4-2 sempre per i biancocelesti alla pala Tenda. «La strada è ancora lunga – ha detto Bracali al termine della vittoria contro il Sarzana – le ultime prestazioni non sono state brillanti, ma sono convinto che nei play off torneremo a giocare il nostro hockey. Sono fiducioso di fare belle partite e per giocarci la promozione. A Matera abbiamo preso una bella imbarcata in coppa, ma anche il campionato è stata una partita difficile. Mi aspetto una squadra ben allenata che difende bene e che sa cosa fare in pista. Ho detto ai ragazzi che queste partite è bello giocarle. Noi vogliamo fare un bel finale di stagione». Nel Matera di Valerio Antezza il punto di forza è l'argentino Conrado Piozzini Pereyra, 28 anni, che ha segnato 27 gol. Ma occhio anche al 19enne cileno Agustin Fernando Torres Olivares 14 reti, che insieme a Luca Santeramo, 12 reti, e al portiere Joseph El Haouzi compongono l'ossatura della squadra. Nella Blue Factor squadra al completo.

La serie B gioca sabato alle 18 al Casa Mora, arbitro Mario Trevisan di Viareggio, nell'ultimo turno della stagione regolare ospitando il Super Glanz Prato. Il Castiglione ospiterà le finali promozione per la serie A2 del prossimo 17/18 maggio. L'under15, prima delle finali, chiudendo i playoff per il primo posto al Casa Mora alle 15 giocando la gara di ritorno contro l'Spv Viareggio.

Le sedi delle finali di serie B

Finale Nord a Vercelli al pala Pregnolato, sabato 17 e domenica 18 maggio 2025. Finale Centro Sud a Castiglione della Pescaia al Casa Mora sabato 17 e domenica 18 maggio 2025.