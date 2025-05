Hockey Serie A2, la Blue Factor è in finale per andare in serie A1

Il Castiglione pareggia 2-2 contro la Newco Roller Matera, nel ritorno della semifinale playoff: i biancocelesti incontreranno in finale i Pumas Ancora Viareggio

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor Castiglione è in finale per la promozione in serie A1. Al Casa Mora, nel ritorno della semifinale dei playoff, i biancocelesti di Massimo Bracali e Federico Paghi pareggiano per 2-2 contro la Newco Roller Matera, e forti della vittoria dell’andata passano all’atto conclusivo della stagione. Non è stata una partita particolarmente bella, anche perché la posto in palio era altissima. Il Matera di Valerio Antezza ha giocato al massimo, rimanendo in gara praticamente per tre quarti match. Il Castiglione ha però confermato la forza del gruppo, che non vuole mollare mai. Inizio blando, con le due squadre che si conoscono bene alla sesta partita in stagione fra coppa Italia, campionato e appunto playoff. Il Roller Matera però dopo 5 minuti la sblocca. Piozzini avanza al centro e imbuca per il taglio di Monticelli che si ritrova solo davanti a Saitta e lo infila per l’1-0. Il Castiglione reagisce ma si scontra su El Haouzi che sembra invalicabile.

Lo stesso Saitta stoppa le incursioni di Santeramo e Piozzini. Il palo salva il Matera poi nel finale di tempo il Castiglione la ribalta. Lasorsa da posizione impossibile, praticamente defilato a sinistra sulla linea della porta, insacca sorprendendo il portiere per l’1-1. Il Matera sbanda e i biancocelesti raddoppiano. Quando sta per scadere il tempo d’attacco Maldini in piroetta piazza un diagonale da sinistra dai dieci metri che s’infila sotto la traversa. 2-1 e squadre che vanno a riposo. Nella ripresa il Castiglione decide di controllare gioco e cronometro, anche se le occasioni per entrambe le squadre non mancano. Saitta da sicurezza fra i pali, e anche Pigato si esalta evitando l’allungo decisivo dei maremmani. A 4’ dalla sirena arriva il decimo fallo materano. Lasorsa è fermato dal portiere sulla punizione. Poco dopo Cabella prende il blu per un contatto con Piozzioni. Anche Saitta ferma Torres sulla punizione. Nel finale il Castiglione si complica la vita. Il doppio giallo a Lasorsa e conseguente blu, porta Piozzini al tiro libero e questa volta Saitta non può nulla per il 2-2. Il Castiglione comunque resiste e va in finale.

Nell’altra semifinale i Pumas Ancora Viareggio perdono 2-1 contro la Rotellistica Camaiore ma sono comunque in finale.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Oscar Lasorsa. All. Massimo Bracali.

NEWCO ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, Simone Pigato; Luca Santeramo, Conrado Piozzini Pereyra, Matteo Matera, Augustin Fernando Torres Olivares, Michele Ferrara, Francesco Donato Domenico Monticelli, Alessandro Mastronardi. All. Valerio Antezza.

ARBITRI: Eugenio Sala di Correggio e Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (2-1) 5’24 Monticelli (M), 20’39 Lasorsa (C), 23’22 Maldini (C); st 22’40 pp Torres (M).