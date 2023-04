Hockey. Serie A2, la Blue Factor cade contro l’Afp Giovinazzo

Nel big-match della serie A2, i pugliesi sbancano il Casa Mora per 6-4



Castiglione della Pescaia: Non ha tradito le attese il big-match di serie A2: al Casa Mora a vincere è stato l’Indeco Afp Giovinazzo che ha battuto la Blue Factor per 6-4, e ora i pugliesi intravedono la vittoria del campionato e il ritorno nella massima serie, Una vigilia travagliata in casa maremmana: prima le dimissioni del tecnico Alberto Aloisi, in panchina è andato Antonio Mazzini vista anche l’assenza di Enrico Mariotti anche lui sottoposto ad un intervento chirurgico, e poi l’infortunio nell’ultimo allenamento per Mattia Piro, pallinata sullo zigomo e piccolo intervento che forse costringerà il giocatore ad un lungo stop. Il Giovinazzo di Marzella ha saputo sfruttare le occasioni, con il Castiglione che ha giocato con il cuore rimanendo a lungo in vantaggio e cedendo solo nel finale.

Pronti via e dopo una manciata di secondi lil tap-in sulla corta respinta del portiere di capitan Brunelli vale il vantaggio biancoceleste. Gli ospiti rimangono in difesa e così il Castiglione manovra e impegna a più riprese Dangelico. Il raddoppio all’8’: sul tiro dalla distanza di Brunelli, ci pensa Buralli a deviare di giustezza per il 2-0. Il Giovinazzo si scuote. Sulla punizione a due dal vertice sinistro, la botta di Santeramo fa secco Saitta. Un paio di min uti e sul contropiede, break a centropista, ci pensa Mezzina a segnare il pari sul 2-2 con un tiro all’angolino dalla distanza. Nella ripresa il Castiglione riparte convinto. Dopo 5’ Mezzina, blu, stende Buralli, e il bomber del Castiglione trafigge Dangelico su punizione (29esimo gol stagionale). Saitta respinge il tiro di Mura e sembra Mezzina a franargli addosso, anche se viene fischiato il rigore: Santeramo però è fermato dallo stesso Saitta.

A metà tempo la sventola di Brunelli dai 10 metri muore nell’angolo alto per il 4-2. Il Giovinazzo negli ultmi 8’ minuti però ribalta l’incontro. Santeramo imita il capitano del Castiglione e con una conclusione da lontano accorcia sul 4-3. Poi sul 10° fallo è ancora Santeramo a mettere dentro il tiro libero della parità, 4-4. L’argentino Correa Mura da sinistra dal limite dell’area beffa ancora Saitta e segna il 5-4. Il Castiglione prova in tutti i modi a tornare in parità, anche se deve rinunciare a Buralli che s’infortuna al ginocchio, spinto sulla balaustra (sembrava un netto fallo, non sanzionato) e a pochi secondi dalla sirena Brunelli prima (fallo) e poi Onori per protese si beccano il blu, con Santeramo (poker) che segna il definitivo 6-4. Giovinazzo che allunga così in classifica mentre per il Castiglione rimane il rammarico di aver giocato una bella partita senza raccogliere punti.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-INDECO AFP GIOVINAZZO 4-6

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta (Alessandro Donnini); Federico Buralli, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Antonio Mazzini.

INDECO AFP GIOVINAZZO: Ottavio Dangelico, (Tommaso Belgiovine); Luca Santeramo, Angelo Depalma, Michele Dilillo, Luigi Turturro, Federico Leandro Correa Mura, Angelo De Bari, Paolo Colamaria, Luca Onofrio Mezzina. All. Giuseppe Marzella

ARBITRO: Ulderico Barbarisi di Salerno.

RETI: pt (2-2) 0’44” Brunelli (C), 8’08 Buralli (C), 8’23 Santeramo (G), 10’11 Mezzina (G); st 5’27 pp Buralli (C), 11’58 Brunelli (C), 16’02 e 17’03 pp Santeramo (G), 18’04 Correa Mura (G), 24’39 pp Santeramo (G).