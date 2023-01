Hockey Serie A2: la Blue Factor cade a Giovinazzo

Il Castiglione, senza Buralli infortunato, gioca una bella partita contro i pugliesi. Nella ripresa il gol di Perfetti, ma non basta: finisce 3-1 per l’Afp



Castiglione della Pescaia. Nella terza giornata di serie A2, la Blue Factor Castiglione è costretta ad arrendersi al pala Pansini contro l’Indeco Afp Giovinazzo: finisce 3-1 per i biancoverdi pugliesi. Alberto Aloisi è costretto a lasciare a casa Federico Buralli, e l’assenza si farà sentire, anche se i giovani castiglionesi hanno comunque fatto un figurone contro una squadra come quella di Pino Marzella che non ha mai nascosto le intenzioni per provare a passare di categoria. Il Castiglione inizia bene con un buon giro palla e quando il Giovinazzo affonda ci pensa Saitta a fermare tutto. La conclusione di Santeramo porta in vantaggio il Giovinazzo al 10’ con i biancocelesti che comunque propongono gioco. Saitta stoppa Santeramo su rigore, pei però Mura con una incursione centrale in contropiede, segna il 2-0 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa ancora l’argentino insacca il 3-0 che sembra chiudere i giochi. Perfetti però cannoneggia da fuori e riapre per qualche minuto la partita con il Castiglione sempre alla ricerca del gol. L’ultima emozione quando Saitta ipnotizza Mura sul tiro libero del decimo fallo a una manciata di secondi dalla fine.

Campionato serie A2 girone B: INDECO AFP GIOVINAZZO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-1

INDECO AFP GIOVINAZZO: Tommaso Belgiovine, (Ottavio D’Angelico); Luca Santeramo, Angelo Depalma, Michele Dilillo, Saverio Ivo Ranieri, Luigi Turturro, Federico Leandro Correa Mura, Angelo De Bari. All. Giuseppe Marzella.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Grossi); Mattia Piro, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Emanuele Perfetti. All. Alberto Aloisi

ARBITRO: Carlo Iuorio di Salerno.

RETI: pt () 10’12 Santeramo (G), 17’58 Mura (G); st 10’13 Mura (G), 13’28 Perfetti (C).