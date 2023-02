Hockey serie A2, l'Hobbystore Grosseto cerca punti e conferma sulla pista di Camaiore

Grosseto: L’Hobbystore Grosseto, reduce dalla straordinaria prestazione interna contro l’Indeco Giovinazzo, è di scena sabato alle 21 sul campo della Rotellistica Camaiore, una delle protagoniste del campionato di serie A2. I versiliesi hanno vinto sabato scorso al Capannino di Follonica, un successo che ha permesso di sistemarsi al terzo posto con 11 punti. Un impegno delicato per i ragazzi di Carlo Gucci, che contro i pugliesi hanno mostrato solidità e bel gioco, riuscendo finalmente a giocare con una certa continuità. A Camaiore Alessandro Saitta e compagni proveranno a ripetersi per mettere in tasca altri punti fondamentali in ottica salvezza.

La classifica: Blue Factor Castiglione 13; Forte dei Marmi 12; Indeco Giovinazzo, Pumas Viareggio e Rotellistica Camaiore 11; Campolongo Salerno e Gamma Sarzana 7; Hobbystore Grosseto 5; Matera 3; Acea Follonica 1.

Per quanto riguarda la formazione, Carlo Gucci, dovrà fare a meno di Marco Bianchi. Al loro posto gli altri.

I convocati: Bruni, Del Viva; Saitta, Salvadori, Borracelli, Nerozzi, Giusti, Alfieri, Battaglia.