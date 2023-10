Hockey Serie A2: in Coppa Italia vittoria di misura per il Castiglione sul Salerno

Castiglione della Pescaia: Al Casa Mora, nella prima uscita stagionale in Coppa Italia, la Blue Factor di Alessandro Brizzi batte alla fine un coriaceo Campolongo Hospital Salerno per 1-0. Un risultato striminzito, ma che racconta di una partita molto combattuta fra due squadre ancora in rodaggio. Il Roller Salerno di Massimo Giudice, squalificato, dopo la sconfitta all’esordio contro il Matera ha cercato di contenere i maremmani e la gara è rimasta bloccata. Esposito si becca il blu per l’aggancio a Piro lanciato a rete: Brunelli non trasforma il tiro libero, con Marrazzo che respinge. Poi però in power play il capitano biancoceleste da fuori indovina il tiro dell’1-0. Per il resto della gara il Salerno cerca il pareggio, con il Castiglione che controlla anche agevolmente e spreca qualche bella ripartenza.



Il capitano della Blue Factor Brunelli: «Siamo una squadra giovane, stiamo crescendo»

«Le prime partite sono sempre un’incognita – ha detto Brunelli – e c’è un po' di tensione per tutti. Sono sempre le più difficili. Però abbiamo tenuto bene la pista, Saitta ci ha dato una grossa mano. Stiamo migliorando anche negli allenamenti. Siamo fiduciosi».

BLUE FACTOR CASTIGLIONE-CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO 1-0

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Alessandro Saitta, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Alessandro Brizzi.

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, (Manuel Navarra); Daniele Esposito, Giuseppe Giudice, Francesco Sabetta. Lorenzo Ritonnaro, Samuele Ferrari, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani, Gianmarco Durante. All. Massimo Giudice (squalificato).

ARBITRO: Edoardo D’Alessandro di Viareggio.

RETE: pt (1-0) 17’34 Brunelli (C).