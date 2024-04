Hockey, Serie A2: il Castiglione stende il Roller Salerno

Castiglione della Pescaia: La Blue Factor batte 9-2 il Campolongo Hospital Salerno, nell’anticipo della 18esima giornata (da calendario è l’ultima di campionato), riscatta la sconfitta dell’andata e allunga in classifica.

Una sfida sentita fra due quintetti che nel fine settimana hanno avuto un doppio impegno: il Castiglione venerdì sera ha giocato e perso a Matera; il Salerno sabato sera è stato battuto dal Follonica. Partita che inizia con un buon ritmo: i maremmani recuperano il portiere Michael Saitta, Guarguaglini e i due veterani Alessandro Saitta e Nobili, tutti assenti a Matera. Dopo 10’ minuti la sblocca capitan brunelli: da destra infila Marrazzo. Un gol liberatorio anche perché da questo momento i biancocelesti ad ogni attacco diventano pericolosissimi. Il raddoppio è orchestrato da Ale Saitta, assist per Santoni che si ritrova solo davanti al portiere e non sbaglia. Il 3-0 ancora di Brunelli: contropiede spinto da Piro e Brunelli brucia il portiere sul primo palo. A fil di sirena Piro impegna alla respinta Marrazzo, in tap-in ancora Brunelli mette dentro. 4-0 e squadre al riposo. Ad inizio ripresa Brunelli aggancia Giudice e si becca il blu. Saitta stoppa la punizione di Giorgio Giudice. Con l’uomo in meno il Castiglione è mortifero e segna due volte. Brunelli scende da destra e fa secco il portiere, 5-0. Poi Giudice stende il lanciato Montauti: Piro si vede ribattere il rigore, ma sulla ribattuta riprende e insacca. Piro nemmeno trenta secondi dopo poi recupera sulla destra e penetra in area dal lato corto, salta anche Giudice e segna rasoterra il 7-0. Brunelli porta a spasso mezza difesa e serve sul secondo palo Santoni che insacca l’8-0. Ale Saitta stende Sabetta: Michael Saitta ferma lo stesso Sabetta sulla punizione. L’incursione in area di Santoni è fermata irregolarmente da Marrazzo: il portiere granata ferma il rigore di Brunelli, che sulla ribattuta centra poi la traversa. Un tiro dalla media distanza di barone, beffa Saitta con la pallina che lo scavalca, 8-1. Santoni viene steso da Sabetta: Montauti si vede parare il rigore, ma sulla ribattuta riesce a mettere dentro il 9-1. C’è tempo per vedere il gol di Esposito sulla punizione del decimo fallo maremmano, che fa secco Donnini, e il blu a Esposito che aggancia Mantovani con Marrazzo che ferma la punizione di Guarguaglini. Castiglione che sale a 15 punti e vede la salvezza.



L’under13 ha invece chiuso il campionato regolare con un’altra vittoria. Al Casa Mora i ragazzi guidati da Massimo Bracali si sono imposti 5-2 sull’Spv Viareggio, grazie alla tripletta di Lorenzo Cornacchini e alle reti di Thomas Nucci e Filippo Bagnoli. Castiglione che chiude in testa la classifica con 48 punti, due in più del Follonica e si prepara alle finali che si giocheranno al Casa Mora dal 30 aprile al due maggio.

SERIE A2 GIRONE B

Blue Factor Castiglione-Campolongo Hospital Salerno 9-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Donnini; Mattia Piro, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Alessandro Saitta, Luigi Brunelli, Luca Mantovani, Lorenzo Nobili. All. Massimo Bracali.

CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, (Manuel Navarra); Andrea Barone, Daniele Esposito, Giuseppe Giudice, Francesco Sabetta, Samuele Ferrari, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani. All. Massimo Giudice.

ARBITRO: Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (4-0) 9’51 Brunelli (C), 16’59 Santoni (C), 20’21 e 24’58 Brunelli (C); st 2’58 Brunelli (C), 3’35 e 4’00 Piro (C), 12’10 Santoni (C), 17’25 Barone (S), 20’22 Montauti (C), 23’09 Esposito (S).

UNDER13 – ZONA 4

Blue Factor Castiglione-Spv Viareggio 5-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, (Matias Sinjari); Thomas Nucci, Lorenzo Cornacchini, Mattia Sforzi, Filippo Bagnoli. All. Massimo Bracali.

SPV VIAREGGIO: Nicola Mutti; Cosimo Venturi, Martina Cupido, Matteo Baldini, Paolo Bandini, Emanuele Bertuccelli, Enea Sbrana, Tommaso Barsacchi. All. Andrea Biagi.

ARBITRO: PierPaolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (3-2) 2’00 Nucci (C), 2’42 Cupido (V), 4’38 Venturi (V), 7’55 Bagnoli (C), 9’32 Cornacchini (C); st 11’36 e 12’50 Cornacchini.