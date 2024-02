Hockey serie A2, il Castiglione cade al Casa Mora

La Decom Roller Matera batte con un ottimo secondo tempo, 3-1, la Blue Factor



Castiglione della Pescaia: Non è bastato il cuore alla Blue Factor: al Casa Mora nella quinta giornata del campionato di serie A2, la Decom Roller Matera supera il Castiglione per 3-1. Una sfida come detto combattuta, che ha visto i maremmani andare in vantaggio, dopo che i lucani avevano con alcuni legni la porta di Saitta. Piro innesta il contropiede e serve al bacio Montauti, rientrato da un infortunio, che viene abbattuto da Ferrara davanti al portiere. El Haouzi per due volte avanza troppo e viene espulso, così al terzo tentativo Piro fa secco Pigato per l’1-0. Poi Piro frana su Piozzini commettendo un fallo da tiro libero: l’argentino spara sul palo alla destra di Saitta. E’ bravo però Piozzini a 2’ minuti dalla prima sirena, a riprendere una respinta della sponda, e di prima intenzione girare in porta facendo secco il portiere. 1-1 che manda le squadre al riposo. Nella ripresa il Castiglione ha quasi subito l’occasione per tornare in vantaggio. Ferrara aggancia Guarguaglini commettendo il fallo da rigore. Brunelli però non riesce a battere El Haouzi che respinge. Il Matera prende così sempre più campo. Brunelli tenta di servire Guarguaglini con il salvataggio sulla linea e sulla ripartenza il contropiede materano è micidiale: Santeramo imposta per Monticelli a destra, che vede sul secondo palo l’arrivo di Piozzini che insacca il 2-1. Da questo momento i lucani decidono di gestire la pallina e concedono ben poco ai maremmani. Nel finale il contropiede di Piozzini trova a centro area Bigatti, solissimo, che al volo mette dentro il definitivo 3-1.

Blue Factor Castiglione-Decom Roller Matera 1-3



BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Alessandro Donnini); Mattia Piro, Samuel Cardi, Diego Guarguaglini, Filippo Onori, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli, Luca Mantovani. All. Alessandro Brizzi.

DECOM ROLLER MATERA: Joseph El Haouzi, Simone Pigato; Luca Santeramo, Conrado Piozzini Pereyra, Matteo Matera, Simone Bigatti, Michele Ferrara, Daniele Gadaleta, Francesco Donato Domenico Monicelli, Simone Rondinone. All. Valerio Antezza.

ARBITRO: Mario Trevisan di Viareggio.

RETI: pt (1-1) 18’07 rig. Piro (C), 21’56 Piozzini (M); st 9’26 Piozzini (M), 23’00 Bigatti (M).

5 GIORNATA 3 FEBBRAIO