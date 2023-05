Hockey Serie A2, Federico Buralli vince la stecca d’oro

Il bomber del Castiglione ha chiuso la stagione con 44 gol in 17 partite



Castiglione della Pescaia: La Blue Factor Castiglione oltre al secondo in classifica dietro all’Afp Giovinazzo che sale in serie A1, porta a casa il titolo fra i bomber: a trionfare è Federico Buralli con 44 gol in 17 partite (non ha segnato solo nell’ultima uscita a Salerno e quando era assente a Giovinazzo), che ha chiuso al primo posto assoluto la speciale classifica della “stecca d’oro”. Già la scorsa stagione Buralli, alla sua prima stagione in maglia biancoceleste, era stato tra i protagonisti della cadetteria, piazzandosi quarto con 41 gol, anche se il girone B senza una squadra aveva giocato solo 16 partite (9 le squadre al via), contro le 20 del girone A (con 11 squadre). Quest’anno invece, a parità di gare sia nel girone nord che in quello sud (18), l’attaccante 28enne dell’Hc Castiglione, che non ha disputato un incontro per infortunio, ha sbaragliato la concorrenza, togliendosi una bella soddisfazione.

«Vincere la classifica marcatori e con una gara in meno rimane una bella soddisfazione – ha detto Federico Buralli – e anche a Salerno pur nella sconfitta, è stata una bella partita, molto divertente. Siamo contenti di aver chiuso una bella stagione, anche se con una sconfitta. Nel prossimo campionato se ci saranno le condizioni, la dirigenza ci ha già chiesto di dare il massimo e provare a rimanere ai vertici della classifica. Ci metteremo già al lavoro la prossima settimana per formare una squadra competitiva. Forse andranno via dei giocatori e ne arriveranno dei nuovi. Il nostro è un gruppo davvero unito».





I verdetti in A2: nel girone B promosso l’Afp Giovinazzo e retrocesso il Cp Grosseto. Nel girone A sale in A1 il Breganze e retrocede in serie B il Seregno.