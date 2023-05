Hockey: Scatterà mercoledì 10 maggio la semifinale Circolo Pattinatori-Trissino

Grosseto: Si disputerà, come da calendario, mercoledì 10 maggio gara1 della semifinale scudetto tra Circolo Pattinatori Edilfox e Trissino. La Fisr non ha accolto la richiesta della società veneta di posticipare l'incontro a giovedì 11 maggio; una richiesta motivata con il fatto che da venerdì a domenica i ragazzi di Alessandro Bertolucci saranno impegnati a Viana do Castelo, in Portogallo, a difendere la Champions League conquistata lo scorso anno.

Il programma completo della semifinale: 10/5, Grosseto-Trissino. 13/5 e 17/5 Trissino-Grosseto, ev. 20/5 a Grosseto, ev. 24/5 a Trissino.

La terza semifinalista è il Lodi che ha superato in due incontri (3-1 e 5-4 ai rigori) il Vercelli.