Hockey. Scatta stasera la Champion league per il Cp Grosseto

Grosseto: Prende il via stasera, sulla pista del centro sportivo de l’Angelmière a La Roche sur Yon, nella regione della Loira, il primo turno della Champions League di hockey pista 2022-2023. La massima competizione continentale vede al via per la prima volta anche il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto, settimo classificato nella passata stagione di serie A1. I ragazzi di Michele Achilli, reduce dal sudato successo di mercoledì sera contro il Cgc Viareggio, faranno il loro debutto nella gara inaugurale del torneo contro la formazione inglese del King’s Lynn, un quintetto che, come il Grosseto, si affaccia per la prima volta sul massimo palcoscenico europeo. Un impegno subito decisivo per l’Edilfox, partito con l’obiettivo di garantirsi uno dei due posti a disposizione per il secondo turno del torneo, in programma nel mese di dicembre.

«Affrontiamo questo impegno internazionale – dice l’allenatore maremmano Michele Achilli – con l’intento di migliorarsi. E’ un banco di prova importante, per fare sempre meglio in campionato. Ho visionato alcuni incontri del quintetto catalano del Lleida, il grande favorito del girone anche se non è partito bene nella OK Liga, e della Vendeenne, che dispone di due portoghesi e di due argentini. Il nostro obiettivo è di passare il turno e di non andare a fare una girata».

«Sarà un tour de force – aggiunge Achilli – con tre partite in tre giorni; torneremo lunedì pomeriggio e mercoledì siamo attesi alla trasferta di Sarzana. Affronteremo questo impegno con la massima serenità, con le dovute rotazioni per avere il massimo da tutti».





Il mister biancorosso torna in Europa dopo le esperienze con Prato, Salerno e Sarzana: «La Coppa Campioni è un momento bello ed emozionante. Dovremo scendere in campo sapendo di dover soffrire sempre. E in questo senso la vittoria di misura sul Viareggio c’insegna che in tutta la stagione non esisteranno partite facili». Il presidente Stefano Osti ha salutato mercoledì notte la squadra in partenza per la Francia: «Mi aspetto di poter giocare alla pari con tutte e lottare per arrivare secondi. L’incognita maggiore sarà dover giocare tre partite così ravvicinate».

I convocati del Grosseto: Menichetti, Sassetti; Rodriguez, Saavedra, Franchi, De Oro, Paghi, Nacevich, Mount, Cabella. Il programma. 30 settembre: ore 19, Cp Edilfox Grosseto-King’s Lynn, ore 21, La Vendéenne-Finque Prats Lleida; 1 ottobre: ore 16, King’s Lynn-La Vendéenne, ore 18, Finque Prats Lleida- Edilfox Grosseto; 2 ottobre: ore 14, King’s Lynn-Finque Prats Lleida, ore 16 Edilfox Grosseto-La Vendéenne. Diretta streaming. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta streaming su europe.worldskate.tv

nelle foto del King's Lynn, primo avversario dell'Edilfox Grosseto, e la formazione schierata mercoledì sera da Achilli (foto Mario Spalletta)