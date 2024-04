Hockey: Scatta mercoledì su pista Mario Parri lo storico quarto di finale tra Grosseto-Follonica

Grosseto: Mercoledì sera alle 20,45, sulla pista “Mario Parri”, nel centro sportivo di via Mercurio, viene scritta una nuova storica pagina del derby maremmano tra Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto e Consorzio Maremmano Cave Follonica. Le due cugine si affronteranno infatti per la prima volta nei playoff di campionato di serie A, in un quarto di finale, al meglio delle tre partite, che garantirà alla vincente l’ingresso nelle semifinali scudetto. Un duello atteso, che gli appassionati seguiranno sicuramente con il calore del passato e riempiranno i due impianti.

I ragazzi di Michele Achilli rispetto alla passata stagione partono probabilmente con un qualcosina in meno degli azzurri di Sergio Silva, che sono tra l’altro da una finale europea persa contro l’Igualada, ma sono pronti alla battaglia. Grosseto vuole confermare prima di tutto quanto di bello ha fatto nelle ultime due partite della regular season, facendo tremare i polsi alle regine del campionato, Trissino e Forte dei Marmi. Le sconfitte di misura contro le due corazzate, sono state l’antipasto migliore per questa incandescente sfida tutta maremmana, nella quale può succedere veramente di tutto. Saavedra e compagni hanno il vantaggio di giocare in casa la prima partita, che potrebbe dare un importante vantaggio psicologico in caso di vittoria, in vista di gara2 che si giocherà, ricordiamolo, domenica 28 aprile alle 18 sulla pista Antonio Armeni. L’impianto al Capannino ospiterà anche l’eventuale gara3, in programma mercoledì 1 maggio alle 18.

«Una cosa è certa: sarà un bel derby che servirà a riempire il nostro palazzetto - dice l’allenatore dell’Edilfox, Michele Achilli - Per noi sarà una serie impegnativa, ma affascinante. Follonica ha fatto un torneo sopra le righe, chiudendo al terzo posto in classifica e si è conquistato meritatamente una finale europea. Partiamo però dallo zero a zero, la palla anche in questo sport è tonda. Staccherà il biglietto per le semifinali la squadra che avrà più energie e magari un pizzico di fortuna. I miei ragazzi ci credono, all’interno dello spogliatoio c’è un bel clima e partiamo tutt’altro che battuti».

«Quello che prende il via – aggiunge il presidente Stefano Osti - è un quarto di finale inaspettato, che rende onore al nostro territorio, una sfida tra due formazioni che hanno fatto un percorso importante nel corso della stagione. Il Circolo Pattinatori ce la metterà tutta per ripetere l’impresa dello scorso anno e rimanere tra le prime quattro d’Italia».

TIFOSI OSPITI. I tifosi provenienti da Follonica si sistemeranno nello spicchio di tribuna che avrà un ingresso esclusivo in via dell’oro. Sarà garantito anche un servizio bar.

PULLMAN PER DOMENICA. Il Circolo Pattinatori si sta organizzando intanto anche per la partita di domenica prossima: la società ha preparato per gara2 un pullman gratuito per i tifosi con partenza alle 16,45 da via dell’Oro. Il ritrovo è stato fissato per le 16,30.

LE ULTIME DALLA PISTA. Per quello che riguarda la formazione, il Grosseto si presenta a questo appuntamento fondamentale per la propria stagione con l’organico al completo, con Mario Rodriguez che negli ultimi 10 giorni ha ritrovato la migliore condizione e sarà la colonna di una difesa che vuole tenere a distanza i campioni follonichesi. Il gruppo ha lavorato molto bene negli ultimi allenamenti e tutti sono al loro posto.

I convocati: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella.