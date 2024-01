Hockey: Scatta domenica a Camaiore il campionato di serie B per il Cp Tosco Service

Grosseto: Sulla pista della Rotellistica Camaiore inizia domenica alle 18 l’avventura del Circolo Pattinatori Tosco Service Grosseto nel campionato di serie B. L’allenatore biancorosso Fabio Bellan cercherà di riportare il quintetto maremmano in serie A2, dalla quale è retrocesso nella passata stagione. Il CP Tosco Service ha concluso la prima parte della stagione, la Coppa Italia, con due successi e due sconfitte, quattro incontri che sono serviti a dare indicazioni per il campionato.

Il Grosseto, che farà il debutto casalingo il 21 gennaio contro il Cgc Viareggio, scenderà sul campo della Rotellistica Camaiore privo dell’infortunato Lorenzo Alfieri ma potrà contare sul resto del gruppo che vuole iniziare nel migliore dei modi il torneo.

«L’obiettivo è cercare di risalire subito in serie A2 – dice il mister Fabio Bellan - la squadra è competitiva e può puntare ai vertici. D’accordo che c’è da considerare che ci sono gli avversari, ma credo che abbiamo un organico in grado di poter dire la sua. Possiamo ad esempio contare su due portieri, Irace e Bruni, che possono fare la differenza in questa categoria. Nerozzi e Bianchi daranno quel tocco in più di esperienza a un gruppo di giovani che vedo crescere allenamento dopo allenamento. A Camaiore non avremo Alfieri infortunato, ma gli altri sono al loro posto. Rispetto all’anno scorso abbiamo inserito in organico quattro giovani atleti Giabbani, Faelli, Perfetti e Burroni che possono far bene. Confido nella spinta di tutti i giovani per disputare buone partite e arrivare alla fase finale».

«Sono fiducioso – prosegue Bellan - sia per il campionato di serie B, che per quello U23 che scatterà venerdì prossimo. A parte Nerozzi e Bianchi, avrò a disposizione tutti i ragazzi della Tosco Service, che avranno modo di giocare di più e di crescere».

In settimana sono tornati ad allenarsi sulla pista Mario Parri anche Alessandro Bardini e Riccardo Salvadori, che potrebbero dare maggior spessore alla rosa. «Vediamo se riusciranno ad allenarsi con continuità, mi piacerebbe poter avere una mano anche da loro», commenta Fabio Bellan.

La rosa del Cp Tosco Service: Tommaso Bruni, Gabriele Irace, Moreno Saletti; Lorenzo Alfieri, Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Enrico Burroni, Dario Casini, Matteo Faelli, Mattia Giabbani, Tommaso Giusti, Pier Francesco Montomoli, Michele Nerozzi, Lorenzo Perfetti, Emanuele Perfetti, Riccardo Salvadori.

U11 TERZI A SCANDIANO. La formazione under 11 del Circolo Pattinatori Grosseto, allenata da Fabio Bellan, ha chiuso al terzo posto nel torneo che si è svolto il 3 e 4 gennaio a Scandiano. La giovanissima compagine biancorossa ha battuto nel girone eliminatorio Pesaro (4-0) e Valdagno (7-2), prima di arrendersi al Camaiore (9-3) in una semifinale inattesa contro la prima dell’altro gironcino. Domenica torna invece il campionato con l’impegno casalingo contro il Siena Hockey alle 11.