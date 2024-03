Sport Hockey rotelle: assalto al terzo posto per il Consorzio Maremmano Cave Follonica 2 marzo 2024

Follonica: Dopo l'eccellente prestazione di Sabato scorso contro la corazzata del Forte dei Marmi, il Consorzio Maremmano Cave Follonica ospita tra le mura di casa il Gamma Innovation Sarzana con l'obbiettivo di raggiungere i luguri al terzo posto. Con una vittoria infatti i ragazzi Sergio Siva raggiungerebbero a pari punti il Sarzana, impresa non facile vista l'ottimo momento dei rossoneri con 4 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato. Scontro nello scontro tra i talenti con Joaquin Olmos da una parte e Francesco Banini dall'altra con il maremmano forte di una maggiore esperienza, appuntamento oggi sabato 02 Marzo ore 20.45 al PalaArmeni a Follonica. Incontro Casalingo anche per l'Iren Follonica di A2 che dopo le vittorie su Pumas e Sarzana, non dovrebbe aver difficoltà con un Forte dei Marmi che ha nel tabellino una sola vittoria su sette partite giocate. Cabiddu e compagni dovranno cmq prestare massimo attenzione perché come si sa nell'hockey nulla è scontato. Appuntamento domenica 03 Marzo ore 18.00 al PalaArmeni di Follonica. Seguici



