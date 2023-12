Hockey: riscatto immediato per il Consorzio Maremmano Cave

Follonica: A conferma della serata no di sabato scorso contro il Breganze, il Consorzio Maremmano Cave Follonica si riscatta subito contro il Vercelli, i ragazzi di Sergio Silva partono subito forte ma pali, trasverse ed il portiere del Vercelli Verona dicono no agli attacchi degli azzurri fino a quando, dopo 10 minuti di gioco, arriva il goal firmato Banini, Francesco fa l'assist e Davide conclude a rete. Il Vercelli non molla ed approfitta con Mattugini di una errore in fase di rimessa del Follonica siglando il momentaneo pareggio. A 7 minuti dalla fine del primo tempo, Oscar Bonarelli controlla in area un rasoterra di Montigel dalla distanza scarta il portiere ed insacca a rete portando in vantaggio la squadra del Golfo, si va così a riposo sul parziale di 2 a 1.



Nel secondo tempo il Follonica cresce ma cresce soprattutto Davide Banini che mette a segno, dopo solo due minuti, il secondo goal personale, terzo del Consorzio Maremmano Cave; il fuoriclasse follonichese, in serata di grazia, porterà a 4 lo score personale nel mezzo solo goal del fratello Francesco quello di Baptista per il Vercelli e sul finire quello di Marco Pagnini che siglano sul 7a 2 il punteggio definitivo. Con questo risultato il Follonica rafforza la terza posizione in vista della trasferta a Montebello del 20 dicembre ma prima Pagnini e compagni dovranno affrontare, tra le mura di casa, la squadra tedesca del Germania Herringen sabato 16 Dicembre ore 21.00 per gli ottavi di fanile della Wse Cup.