Hockey: Rigori fatali per l'Edilfox a Igualada negli Ottavi di finale della Wse Cup

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox vede svanire nuovamente ai rigori, questa volta addirittura a oltranza, i quarti di finale di Wse Cup sulla pista di Igualada (4-2 il finale). Le due squadre si sono fronteggiate con molta determinazione, al termine di un incontro equilibrato, che ha visto a tratti un predominio locale e a tratti un predominio dei maremmani. Alla fine però è venuto fuori lo stesso risultato maturato alla Pista Mario Parri, 3-2.



Michele Achilli si presenta al “calcio d’inizio” con il quintetto migliore e la partenza è brillante, con i tentativi di Max Thiel e di Pablo Saavedra fermati molto bene da Torrents. Il Circolo Pattinatori gioca con autorità e si rende pericoloso con il passare dei minuti ancora con Saavedra servito deliziosamente in mezzo all’area da De Oro. Ottima anche . Al 7’, però, è Igualada che va vicino al vantaggio, ma Cervera mette a lato un rigore. All’8’ nuova opportunità dal dischetto per i catalani, ma Català ferma il rigore di Marimon. Al terzo tentativo, però, l’Igualada va in vantaggio con il bomber Riba che aggira Català sulla punizione di prima e lo batte con una conclusione volante. Il Grosseto si porta subito nella metà campo locale e crea buone opportunità con Saavedra e Franchi. I biancorossi falliscono troppi testa a testa, compreso quello di Paghi al 15’ . L’espulsione di Stefano Paghi garantisce agli spagnoli il quarto tiro diretto, a 6’13 dalla fine del tempo, ma questa volta i gambali di Català sventano la punizione di Riba. In inferiorità numerica la retroguardia grossetana tiene a debita distanza le stecche dell’Igualada. A 3 minuti dalla fine l’Igualada usufruisce di un altro tiro diretto, dopo l’espulsione di Saavedra,1qq12 e ancora una volta è bravo Català a parare da campione la punizione di Llenas. Nella ripresa il Grosseto si ripresenta in campo con una grinta superiore alla prima frazione. Dal sesto minuto, dopo la punizione di prima parata da Torrents a Saavedra, l’Edilfox si riversa nell’area catalana e prova a cercare il pareggio con un tiro al bersaglio. Max Thiel non fallisce la punizione di prima concessa al 7’ e porta il meritato pareggio. L’Igualada torna avanti al 9’ con una punizione di prima di Llanes. Un gran tiro di Mario Rodriguez pareggia nuovamente i conti all’11’, ma Rouze al 12’ riprende un tiro di Riba e batte Català con una conclusione al volo.

L’Igualada insiste e ci vogliono due grandi interventi di Català per salvare il risultato. Il Grosseto in contropiede prova a cercare il gol qualificazione, ma resiste l’Igualada. Al 2’ minuto del supplementare Llanes si vede fermare da Català la punizione di prima dopo il blu a Rodriguez. Nel secondo tempino un tentativo da lontano di Rodriguez va a sbattere sul palo a 1’40 dalla fine. La gara si decida ai rigori a oltranza. Sbagliano i primi dieci tiratori ma non Vives che supera Català. Serse Cabella non riesce a replicare, mettendo fuori e aprendo la festa dei tifosi catalani. Al Circolo Pattinatori rimangono solo gli applausi per aver disputare comunque un ottimo incontro.

I risultati del ritorno Ottavi di Wse Cup: Diessbach-Murches 6-2 (andata 4-9), Herringen-Follonica 3-5 (a. 1-6), Noia-Monza 3-6 (a. 2-3), Noisy Le Grand-Voltrega 4-4 (a. 2-11), Igualada-Edilfox Grosseto 4-2 dopo rigori (a. 2-3), La Vendeenne-Valdagno 1-1 (a. 3-4), Coutras-Braga 2-3 dopo rigori (a. 2-2), Sarzana-Pas Alcoi 8-4 (a. 3-4).

Il programma dei quarti di finale (17 febbraio-16 marzo): Follonica-Murches, Voltrega-Braga, Sarzana-Monza, Igualada-Valdagno.

Igualada-Circolo Pattinatori Grosseto 4-2 (dopo rigori)

IGUALADA: Torrents, Marques; Cervera, Llanes, Riba, Rouze, Llenas, Vives, Carol, Marimon. All. Marc Muntane.

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Rui Torres e Carlos Correia.

RETI: nel p.t. 9’52 Riba (p.p.); nel s.t. 6’51 Thiel (p.p.), 8’22 Llanes (p.p.), 10’24 Rodriguez, 11’10 Rouze.

Sequenza rigori: Riba parato, Thiel parato, Rouze parato, Paghi parato, Cervera parato, De Oro fuori, Marimon parato, Rodriguez fuori, Carol parato, Saavedra parato, Vives gol, Cabella fuori.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Paghi, Saavedra nel p.t.; Rodriguez nel p.t.s.