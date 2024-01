Hockey: quintetto under 11 Cp Grosseto vince il derby e ipoteca un posto nelle finali nazionali

Grosseto: La formazione under 11 il Circolo Pattinatori Grosseto mette una seria ipoteca per un posto nelle finali nazionali aggiudicandosi il derby del capannino con il Follonica (6-1). Il quintetto di Fabio Bellan ha ribadito la sua superiorità nei confronti degli azzurri che distano adesso ben sette punti dal giovanissimo team biancorosso, che consolida la seconda posizione alle spalle del Camaiore e s’avvicina alle finali nazionali, alle quali accedono le prime tre. Il Grosseto, negli ultimi quarant’anni, non è mai stato così vicino a qualificarsi per i playoff scudetto di categoria e questo grazie all’ottimo lavoro di Fabio Bellan e di un gruppo di piccoli campioncini, che stanno mettendo in mostra un attacco esplosivo, con 122 reti. Alla conclusione della regular season mancano otto giornate, ma aver allungato su Follonica e Viareggio consente di cominciare a sognare in grande.

Il cammino del Circolo Pattinatori: Cp Grosseto-Follonica 9-5, Cp Grosseto-Camaiore 2-8, Prato-Cp Grosseto 2-12,

Cp Grosseto-Versilia Forte 27-0, Sarzana-Cp Grosseto 2-2, CGC Viareggio-Cp Grosseto 6-14, Cp-Viareggio 14-2, Cp Grosseto-Siena 14-0, Sarzana B-Cp Grosseto 1-22, Follonica-Cp Grosseto 1-6.

La rosa biancorossa: Leonardo Buonriposi; Giulio Bucciacchio (13 reti), Diego Croci (13), Alice Sorbo (35), Alessandro Marinoni (9), Tommaso Spinosa (41), Viola Ugas (11).

All. Fabio Bellan,

La classifica: Camaiore 27, CP Grosseto 25, Sarzana 23, Follonica 18, Viareggio Hockey 16, Cgc Viareggio e Prato 12, Sarzana B 4, Siena 3, Versilia Forte 1.