Grosseto: Per sopperire all'assenza di Gaston De Oro, squalificato, dopo essere stato espulso sabato scorso contro il Sarzana, l'allenatore del circolo pattinatori Grosseto, Massimo Mariotti, ha completato le convocazioni per la trasferta di Sandrigo con Samuel Cardi, classe 2006, alla prima chiamata in serie A1. L'elenco completo dei convocati: Fongaro, Irace; Giusti, Saavedra, Cardi, Paghi, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. Seguici



