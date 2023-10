Hockey: Prende il via domenica pomeriggio, con Prato-Toscoservice Grosseto, la Coppa di B

Grosseto: Prende il via domenica pomeriggio alle 18, sulla pista dello Startit Prato, la stagione di serie B del Circolo Pattinatori Toscoservice. Il quintetto allenato da Fabio Bellan disputerà la prima di quattro partite eliminatorie della Coppa Italia, in un girone che comprende anche la Blue Factor Castiglione. Sarà un’occasione per i biancorossi per amalgamare la squadra, per diventare un gruppo che può veramente puntare a tornare, dopo un solo anno di purgatorio, nel campionato di serie A2. Il presidente Stefano Osti ha messo a disposizione del tecnico tre giocatori follonichesi che possono cambiare lo spessore della squadra: il portiere Gabriele Irace, l’anno scorso vice di Leonardo Barozzi in serie A1, Mattia Giabbani e Matteo Faelli, due ragazzi che hanno fatto la spola invece tra la serie A2 e la serie B in riva al golfo e che possono dare il loro contributo affiancando il gruppo di giovani campioni della società di via Mercurio. Quello che è stato creato nelle ultime settimane sembra un organico in grado di poter dire la sua nel campionato che prenderà il via dal 7 gennaio.

Gli altri impegni della fase eliminatoria di Coppa Italia: 5 novembre Toscoservice-Castiglione, 19 novembre Castiglione-Toscoservice, 3 dicembre Toscoservice-Prato.

La rosa del Toscoservice Cp: portieri Tommaso Bruni, Gabriele Irace, Moreno Saletti portieri; esterni Tommaso Giusti, Enrico Burroni, Dario Casini, Pier Francesco Montomoli, Lorenzo Alfieri, Alessandro Bardini, Marco Maria Bianchi, Michele Nerozzi, Riccardo Salvadori, Mattia Giabbani, Matteo Faelli, Emanuele Perfetti, Lorenzo Perfetti.