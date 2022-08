annuncio Sport Hockey: per il Grosseto il campionato di serie B scatterà l'8 gennaio 2023 9 agosto 2022

9 agosto 2022 123

123

Redazione Grosseto: Prenderà il via l’8 gennaio 2023 il campionato di serie B di hockey su pista, al quale s’è iscritto anche il Grosseto, che in questa stagione impegnativa disputerà quindi la serie A1, la serie A2 (che farà il suo esordio in campionato il giorno prima, il 7 gennaio) e la B, utilizzando un gruppo di giovani promesse che metteranno nelle prossime settimane nella mani di Fabio Bellan per migliorare la loro tecnica. La formazione grossetana fa parte del girone E, che comprende sette formazioni toscane. Il Grosseto, che giocherà le partite interne la domenica alle 18, debutterà alla pista Mario Parri affrontando i cugini del Castiglione. Del girone fanno parte anche quattro versiliesi e il Prato. Un torneo che servirà essenzialmente a far esperienza ai prospetti usciti dal campionato under 19, che potranno contare sull’apporto di alcuni giocatori d’esperienza.



annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Sport Hockey: per il Grosseto il campionato di serie B scatterà l'8 gennaio 2023 Hockey: per il Grosseto il campionato di serie B scatterà l'8 gennaio 2023 2022-08-09T10:51:00+02:00 272 it Il campionato di serie B per l'Hockey Grosseto scatterà l'8 gennaio 2023 con il derby Grosseto-Castiglione in via Mercurio PT1M /media/images/LOGO-circolo-pattinatori-grosseto-hockey.jpg /media/images/thumbs/x600-LOGO-circolo-pattinatori-grosseto-hockey.jpg Maremma News