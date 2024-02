Hockey: Per il Consorzio Maremmano Cave torna il campionato con la trasferta a Bassano

Follonica: Archiviata la pratica Coppa Italia con la qualificazioni alle final fuor a spese del Valdagno per 5 a 1, per il Consorzio Maremmano Cave torna il campionato con la trasferta a Bassano di domenica 4 Febbraio alle ore 18.00.

Dopo la vittoria nel derby e nella coppa, per i ragazzi di Sergio Silva c'è la voglia di confermare l'ottimo momento anche per non perdere la scia di Lodi e Sarzana per puntare al terzo posto finale. Con Davide Banini vice capocannoniere a 26 reti ed un Bonarelli sempre a segno nelle ultime uscite, la possibilità di tornare dal veneto con un risultato positivo è sicuramente alla portata degli azzurri. Appuntamento quindi Domenica 4 Febbraio alle ore 18.00 al PalaUbroker di Bassano.