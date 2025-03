Hockey: MD Grosseto sconfitto in casa dal Pumas al termine di una battaglia

Grosseto: L’MD Grosseto, nell’ultima giornata di andata del campionato di serie B, si arrende al Pumas Viareggio (7-6) al termine di un incontro appassionante, che ha divertito il pubblico di via Mercurio, per i continui ribaltamenti di fronte. La formazione versiliese si è aggiudicata la battaglia dopo essere stata costretta, nel primo tempo, a rincorrere i grossetani prima sul 2-0, poi sul 3-1, riuscendo, con Cupido, ad andare all'intervallo sul 3-3. Nella ripresa la formazione ospite, guidata da Mirko Bertolucci, è scattata in avanti portandosi sul 5-3. Giabbani e Bruzzi hanno riagganciato gli avversari a 10 minuti dalla fine. Giusti ha poi firmato il 6-6, dopo solo 22 secondi dal nuovo vantaggio ospite, ma Olivieri, il match winner con cinque segnature, è riuscito a trovare il varco giusto per battere Saletti e realizzare il 7-6 finale Una sconfitta amara, dunque, per i giovani biancorossi che hanno lottato con tutte le loro forze per cercare di portare a casa un risultato che avrebbe permesso di agganciare gli avversari diretti al terzo posto in classifica. Adesso, comunque, testa al prossimo incontro, sulla pista del Camaiore.

Gli altri risultati dell'ultima di andata: Forte dei Marmi-Viareggio 11-0, Prato-Castiglione, 3-18.

La classifica: Forte dei Marmi e Castiglione 19; Pumas Viareggio 15; MD Grosseto 9, Rotellistica Camaiore 6; CGC Viareggio 5; Viareggio Hockey 4; Super Glanz Prato 1.

MD Cp Grosseto-Pumas Viareggio 6-7

MD GROSSETO: Saletti, Masetti; Bruzzi, Giabbani, Montomoli, Cardi, Giusti, Betti, Perfetti.

PUMAS VIAREGGIO: Davanzo, Gilioli; Pesavento, Olivieri, Benvenuti, Cupido, Francesconi, Bertolucci. All. Mirko Bertolucci.

ARBITRO: Daniele Moretti.

RETI: nel p.t. 1’27 Perfetti, 4’36 Giabbani, 10’04 Olivieri, 12’34 Cardi, 16’04 Olivieri, 21’02 Cupido; nel s.t. 3’36 Olivieri, 7’16 Olivieri (rig.), 9’58 Giabbani, 13’39 Bruzzi, 17’07 Benvenuti, 17’29 Giusti, 22’24 Olivieri.