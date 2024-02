Hockey. Marras: "Cito atti amministrativi, non come chi si limita a fare promesse senza mantenerle"

L’assessore regionale ribatte alle accuse degli esponenti di Fdi



Grosseto: “Per prima cosa prendo atto del fatto che Rossi, colui il quale ha svolto la funzione di coordinatore regionale di Fratelli d’Italia ed ha il doppio incarico di assessore comunale e deputato della Repubblica, per prendere la parola ha bisogno della balia fiorentina dimostrando così di essere dimezzato – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana ribattendo alle accuse che gli rivolgono alcuni esponenti di Fratelli d’Italia –.

Poi, ribadisco con fierezza che mai come in questo caso un atto di programmazione della Regione mette tanto in rilievo la Maremma e l’Amiata con lo stanziamento di risorse ingenti come in nessun’altra occasione. E ribadisco e confermo tutto ciò che ho detto, perché non ho fatto altro che citare atti amministrativi, e cioè l’unico linguaggio vero che dovrebbero usare gli amministratori pubblici. Chi non lo fa, è perché è impegnato in altre faccende e preferisce limitarsi a promettere mari e monti non preoccupandosi, poi, di mantenerle quelle promesse e facendo così figuracce a destra e a manca”.

“A Torselli, in questo suo anomalo ruolo di tessitore che gli è toccato di svolgere, mi sento di rivolgere un unico rimprovero – conclude Marras –: poteva anche pensare di più alla provincia di Grosseto vista la pioggia di milioni che, con le sue proposte, è stata riversata su le altre città e gli altri territori toscani dove governa la destra. Ma capisco che il centro destra grossetano conti davvero poco nel quadro regionale”.