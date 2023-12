Hockey: Leccio Moro Follonica U19 inarrestabile

Follonica: Il "Leccio Noro" Follonica U19 inarrestabile, i ragazzi di Franco Polverini sono usciti vittoriosi da entrambi i recuperi disputati. A farne le spese prima i Pumas che nella pista di casa mercoledì 6 Dicembre, hanno subito un’eccezionale rimonta dal 3 a 0 al 3 a 4 definitivo. Dopo appena due minuti gli azzurri si sono trovati sotto di due goal del solito Cardella, un uno due che avrebbe messo a tappeto chiunque anche perché a 5 minuti dalla fine sempre Cardella segna il terzo goal. Ma a poco meno di due minuti dall’intervallo Adriano Maggi inizia quella che sarà una delle rimonte più belle ed inaspettate della stagione. Si va così a riposo sul 3 a 1. Nella ripesa Bracali, ancora Maggi e Margheriti completano l’opera fermando il risultato sul definitivo 5 a 3 per la squadra del Golfo.

Venerdì 8 Dicembre è stata la volta del Forte dei Marmi, incontro più equilibrato che ha visto comunque andare in rete per primi i padroni di casa, ma un Bracali in serata ha prima pareggiato il goal di Amborsio poi quello di Betonelli. Ci hanno pensato poi Polverini e Margheriti due volte, a chiudere i conti. Risultato finale 2 a 5. Il Leccio Moro U19 con queste due vittorie vola solitario in testa alla classifica, in attesa del ritorno in casa, sempre con il Forte dei Marmi, prima della pausa Natalizia, il 15 Dicembre ore 21. Degno di nota anche il recupero dei piccolissimi dell’U11