Hockey. La serie A1 consuma nel weekend due gare della 24ª giornata

Grosseto: Il massimo campionato di hockey disputa in questo fine settimana altre due partite della ventiquattresima giornata, in attesa dell’ultima sfida del turno, tra Ubroker Bassano e Edilfox Grosseto, rinviata al 5 aprile, a causa dell’impegno di sabato in WSE Cup dei veneti. I biancorossi di Michele Achilli, che hanno conquistato un punto nelle ultime quattro sfide (pareggio interno con il Trissino), si stanno preparando per un finale di regular season impegnativo, nel quale si giocano la possibilità di confermare l’attuale sesto posto, che permetterebbe di evitare il turno preliminare dei playoff. Un piazzamento che impreziosirà un campionato da protagonista assoluta, nel corso del quale Saavedra e compagni sono arrivati a toccare anche il secondo e il terzo posto.

Un posto nel Gotha dell’hockey italiano passa però dalla trasferta sul campo del fanalino Montebello, quella sulla pista del Bassano, che segue il Circolo Pattinatori a un solo punto di distanza. L’unica gara ancora da disputare sulla pista Mario Parri è la più bella e attesa, il derby con il Galileo Follonica, che per quella gara potrà contare sull’apporto di Pablo Cancela, al quale è stata ridotta da tre a due la squalifica rimediata dopo il successo di Trissino. Il Cp Grosseto punta a conquistare almeno sette punti, con il vantaggio di affrontare il Bassano dopo che i giallorossi hanno già sfidato il Follonica.

Ventiquattresima giornata. Sabato ore 20,45 Tierre Montebello-Montecchio Precalcino; domenica ore 18 Trissino-Telea Sandrigo. Da disputare: Ubroker Bassano-Edilfox Grosseto (5/4). Gli anticipi: Lodi-Follonica 3-1, Monza-Sarzana 2-3, Forte dei Marmi-Viareggio 5-1, Valdagno-Vercelli 6-2. Anticipo 25ª giornata: Sandrigo-Valdagno 3-2.

Classifica: Trissino 56; Lodi 48; Sarzana 46; Galileo Follonica 44; Forte dei Marmi 42; Edilfox Grosseto 39; Bassano 38; Vercelli 35; Valdagno 31; Monza 25; Sandrigo 23; Cgc Viareggio 18; Montecchio Precalcino 12; Montebello 11.