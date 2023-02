Hockey, la Fisr anticipa la final Four di Coppa Italia

Grosseto: Cambiano le date della Final Four di coppa Italia di hockey pista. Il Circolo Pattinatori Edilfox, che ha centrato l’importante traguardo battendo il Follonica in un appassionante derby disputato alla Pista Parri e risolto al supplementare da una magia di capitan Saavedra, anticiperà la semifinale con il Lodi sabato 18 marzo, con inizio alle 18, sulla pista di Trissino, una settimana prima del programma originario, a causa della concomitanza con gli impegni di Coppa Campioni. L’altra semifinale, in calendario alle 20,45, metterà di fronte Trissino e Ubroker Bassano. La finale per l’assegnazione del trofeo è prevista invece per il giorno successivo, domenica 26.



Lo spostamento del Final Four ha portato anche un cambiamento ad alcune date del campionato.

Il Grosseto, che giocherà domenica prossima alle 18, nel centro di via Mercurio, la supersfida con la regina Trissino, ospiterà il Wasken Lodi domenica 12 marzo alle 18, mentre mercoledì 23 marzo alle 20,45 sarà impegnato a Bassano.

Domenica sera si è intanto giocata l’ultima partita della 20ª giornata di serie A1 che ha visto la vittoria del Trissino che allunga così in classifica. Il Grosseto, superato di misura a Forte dei Marmi, viene raggiunto al secondo posto dal Lodi, che non è andato però oltre il pareggio a Valdagno.

I risultati del 20° turno: Montecchio Precalcino-Vercelli 0-4, Gds Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto 4-3, Sarzana-Sandrigo 5-5, Valdagno-Lodi 1-1, Teamservicecar Monza-Galileo Follonica 3-1, Montebello-Viareggio 2-2; domenica: Trissino-Bassano 6-4.

La classifica: Trissino 52; Edilfox Grosseto e Lodi 38; Sarzana 37; Forte dei Marmi 36; Follonica 35; Bassano 34; Vercelli 31; Valdagno 22; Monza 21; Sandrigo 20; Viareggio 12; Montecchio Precalcino 9; Montebello 8.